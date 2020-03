Cam’ron appelle Safdie Brothers pour le casting de “Uncut Gems”

Bien qu’il affirme que tout va bien, Cam’ron affirme qu’il s’est senti utilisé par The Safdie Bros lors du casting de “Uncut Gems”.



Le film 2019 de Safdie Brother, Uncut Gems, avec Adam Sandler en tant que bijoutier au-dessus de sa tête, est devenu un favori des fans malgré son récit angoissant. Malheureusement, il ne semblait pas que tout soit devenu rose pour toutes les parties pendant les étapes de pré-production. Aujourd’hui, Cam’ron s’est rendu sur Instagram pour aérer quelques griefs qu’il avait avec les frères Safdie, qui ont émergé à la suite de la plongée profonde du complexe sur les bijoutiers Izzy et Joseph Aranbayev d’Avianne & Co – la principale source de tous les films. bijoux.

Nicholas Hunt / .

Après qu’Izzy Aranbayev ait expliqué comment lui, son frère et leur bon ami Cam’ron étaient initialement censés apparaître dans le film (ils ne l’ont pas fait), Cam ‘a offert son point de vue sur la façon dont les choses se déroulaient. Malheureusement, il semble qu’il se soit senti utilisé par Josh Safdie, qui a capitalisé sur la relation existante de Cam avec Avianne & Co.

“[Josh Safdie] utilisé moi pour vous et la famille. Ensuite, ils ont essayé de me donner un rôle de foutre “, écrit Cam.” Quand ils m’ont dit que c’était censé être moi et @jonahhill en vedette avec @adamsandler (Jems non coupé), ils ne m’ont même pas remercié dans le crédits. [Josh Safdie] est toujours mon gars .. mais cela devait être dit. Et parlez de mes honoraires de consultant lol .. Amour et félicitations à tous. “

Bien que la légende soit ce qu’elle est, il est clair que Killa n’a pas de rancune quant à la façon dont les choses se sont déroulées. Pour être honnête, il aurait été agréable de le voir à nouveau honorer l’écran argenté. Qui sait – nous verrons peut-être Cam apparaître dans le prochain film de Safdie Brothers, une sorte de rameau d’olivier.

