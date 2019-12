Cam'ron livre "Purple Haze 2" Ft. Wale, Jim Jones, Max B et plus

Après les sorties de singles comme "Believe In Flee", "This Is My City" avec Max B, et "Big Deal", Cam'ron a enfin livré son projet attendu Purple Haze 2. Le maître de cérémonie de Harlem célèbre la sortie de son nouvel album en lançant la tournée Purple Haze 2 vendredi, débutant son road trip à Brooklyn.

Purple Haze 2 est lourd avec les rimes streetwise que les fans de Cam'ron ont appris à aimer alors qu'il tourne des histoires de sa vie sur le bloc et se heurte à la loi. Il rend hommage à la ville qui l'a aidé à se relever tout en réfléchissant à ses épreuves et triomphes avec des rythmes qui se répercutent à New York. Le rappeur a fait appel à une poignée d'artistes pour des longs métrages dont Max B, Mimi, Disco Black, Shooter et son frère Dipset, Jim Jones. Donner Purple Haze 2 quelques tours et dites-nous ce que vous en pensez.

Liste des pistes

1. Toast to Me

2. Medellin

3. Perdre du poids 3

4. K.O.P.

5. Je ne sais pas (Ft. Wale)

6. Big Deal

7. Fast Lane

8. Le bon

9. C'est ma ville (Ft. Max B)

10. Continuez à augmenter (Ft. Max B)

11. Le retour (Ft. Mimi)

12. Soyez juste honnête (Ft. Mimi)

13. Ride the Wave

14. Killa Bounce (Ft. Disco Black)

15. Croyez en la fuite

16. Straight Harlem (Ft. Jim Jones & Shooter)