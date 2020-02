Can Yaman clarifie ses déclarations controversées sur la libido de Selen Soyder et Demet Özdemir

L’acteur turc Can Yaman est l’un des grands phénomènes médiatiques qui nous a quittés en 2019, car la série turque dans laquelle il joue est devenue un énorme succès public en Espagne, en Italie et en Grèce. Sa visite dans ces trois pays du sud de l’Europe a provoqué un afflux important de fans dans les aéroports pour voir l’acteur attrayant de plus près. En raison de l’intérêt qu’elle suscite, Il n’est pas surprenant que tout ce que dit Yaman devienne une nouvelle et fasse l’objet d’une controverse.

Demet Özdemir et Can Yaman s’embrassent alors que Sanem et Can Devit dans ‘Erkenci Kus’

L’une de ses œuvres les plus remarquables est “ Erkenci Kus: Dreamy Bird ”, où l’acteur populaire donne vie à Can Divit, un photographe à succès qui tombe amoureux de Sanem, qui donne vie à l’actrice Demet Özdemir. La chimie et l’amour entre les deux ont traversé l’écran et il a été affirmé que les acteurs se fréquentaient depuis quelques mois dans la vraie vie. Il était clair que la chimie entre les deux était élevée, ce que le garçon ne semblait pas ressentir avec sa précédente collègue, Selen Soyder. Can Yaman a déclaré dans une interview que la synergie dans la fiction n’avait pas fonctionné parce que “la libido dans le couple principal doit être élevée” et il semble que dans ce cas ce n’était pas dans le tournage de “Hangimiz Sevmedik”.

Ses déclarations ont soulevé une vague de critiques et maintenant, des mois plus tard, Can Yaman s’est prononcé sur cette déclaration controversée dans le programme «2ème page» de Kanal D. «La libido est un mot qui a de nombreux aspects différents», a commencé l’acteur. “Je pense qu’ils m’ont mal compris. J’ai appris la leçon. L’erreur est exclusive aux gens … Je voulais utiliser ce mot dans un sens plus large et plus complet (…) Je n’ai jamais supposé qu’il se ramifierait autant. Il aurait dû faire attention “, a expliqué l’acteur, précisant qu’il ne voulait jamais critiquer son partenaire ni parler de la chimie sexuelle qu’ils pouvaient tous les deux avoir. L’interprète a ensuite voulu préciser que tout était une chimie à l’écran, rien plus.

Le service militaire est terminé

Can Yaman a été éloigné du tournage et des conférences de presse pendant un certain temps parce qu’il effectuait un service militaire dans son pays d’origine, qui est toujours obligatoire en Turquie. Après neuf semaines sans rien publier sur son compte Instagram, où il accumule 5,9 millions de followers, l’acteur a partagé un instantané avec sa mère le 27 janvier après avoir terminé ses mois d’entraînement militaire. Ses fans attendent déjà avec impatience les nouveaux projets de l’interprète de «Dolunay».

.