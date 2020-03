Can Yaman et Özge Gürel joueront dans «Ban Yanlin», une nouvelle comédie avec l’équipe de «Erkenci Kus»

Peut-être que l’acteur turc le plus connu de la planète est de retour. Can Yaman revient à l’enfant et le fait après le service militaire obligatoire qu’il a dû effectuer en janvier dernier. L’interprète a dû s’éloigner du petit écran pendant un certain temps, mais maintenant, il a tout pour revenir au médium dans lequel il est le plus connu. Can Yaman revient et recommence avec une comédie romantique, le genre dans lequel il a déjà triomphé Il y a quelque temps avec d’autres productions comme ‘Erkenci Kus’ ou ‘Dolunay’, qui dans notre pays a diffusé Divinity avec grand succès.

Özge Gürel et Can Yaman dans «Dolunay»

La nouvelle fiction s’intitule «Bay Yanlin», qui signifie en espagnol «Incorrect Lord» et est produit par Gold Film, la même usine qui était en charge de «Erkenci Kus: Dreamy Bird». Fiction aura également la même équipe que ce pari, donc Can Yaman se sentira sans aucun doute chez lui. Quant au script, il prendra le relais Asli Zengin, un autre visage bien connu en matière de fiction nationale en Turquie. Dans le même temps, il convient de noter qu’en ce qui concerne le tournage, pour l’instant, les dates exactes n’ont pas été révélées, car elles peuvent dépendre en grande partie de la crise des coronavirus qui sévit sur la planète entière, mais la vérité est que l’intention est de lancer cette nouvelle série l’été prochain si tous les plans prévus sont strictement suivis.

Ensemble après «Dolunay»

Ce que nous savons, c’est l’identité de la co-star de cette série et c’est que Can Yaman sera accompagné de la célèbre actrice turque Özge Gürel. Les deux ont déjà travaillé ensemble sur ‘Dolunay’, la série turque à succès que Divinity a diffusée dans notre pays, ce sera donc la deuxième fois que tous deux travaillent ensemble sur une comédie romantique. Après la chimie démontrée dans leur premier projet ensemble, il semble qu’il ne sera pas difficile de répéter à nouveau ce tandem réussi. Il faut se rappeler que Gürel est une actrice à succès qui a triomphé dans son pays d’origine avec d’autres productions telles que «Medcezir» que Nova a délivré en Espagne.

Yaman peut-il apprendre l’espagnol

L’acteur turc a profité de la crise des coronavirus pour se mettre au travail avec les Espagnols. L’interprète a publié sur ses histoires Instagram différentes images dans lesquelles Nous le voyons entouré de manuels espagnols. Le verrons-nous bientôt sur notre petit écran parler notre langue? Il semble que oui. Dans le même temps, l’interprète a également voulu faire preuve de solidarité avec l’un des pays qui a le plus soutenu sa carrière et c’est pour cette raison qu’il n’a pas hésité à partager sur leurs réseaux sociaux différentes vidéos des applaudissements de solidarité que des millions d’Espagnols ils ont suivi de chez eux en se souvenant que nous allons y arriver et que c’est avec nous dans ce combat.

