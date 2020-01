Can Yaman négocie en tant que présentateur de «Survivors» en Italie

Can Yaman prépare déjà son retour avec style après la pause professionnelle qui a été forcée de prendre pour l’accomplissement obligatoire du service militaire en Turquie. Le protagoniste de «Erkenci Kus» pourrait ne pas avoir trop de temps pour se reposer chez lui s’il devait finalement mettre le cap sur une enclave paradisiaque loin de son Istanbul natal.

Can Yaman, «survivants» en Italie?

Comme cela s’est produit en Espagne, l’acteur est devenu une star en Italie et la filiale Mediaset dans le pays de la botte est déterminée à resserrer encore plus la performance que Can Yaman a montré lors de sa visite à “ Il y a une chose Je veux te dire ‘italien. Par conséquent, et selon les médias locaux Chi, Canale 5 aurait proposé voyage au Honduras pour être le co-présentateur de la prochaine édition de ‘L’isola dei famousi’. Fait intéressant, jusqu’à présent, il y avait des rumeurs qui le plaçaient comme candidat, bien que cela semble exclu.

Can Yaman remplacerait Alvin, le co-présentateur de la dernière édition des «Survivors» italiens, bien qu’il soit très courant que l’envoyé aux Cayos Cochinos change de temps en temps. Son compagnon sur le plateau serait Alessia Marcuzzi, qui dirige «L’isola dei célèbre» depuis 2015. Comme il est enregistré au même endroit que la version espagnole, la première est prévue lorsque nos célébrités termineront leur aventure, vers le mois d’avril.

Une belle opportunité pour Can Yaman

Sans aucun doute, être l’un des pilotes des “ Survivors ” italiens serait une grande opportunité pour Can Yaman, qui tenterait non seulement sa chance en tant que présentateur mais, en plus, ferait le saut vers un autre pays qui semble apprécier davantage son talent. Après sa tournée promotionnelle européenne il a été possible de vérifier comment les médias turcs ont accueilli l’acteur avec scepticisme, sans croire au succès qui a en Espagne et en Italie, entre autres territoires. Le jeune homme est déterminé à être respecté en tant qu’interprète et souhaite en effet que son prochain projet l’aide à se consacrer à un dossier plus sérieux.

