Can Yaman réapparaît avec sa mère effectuant son service militaire en Turquie

L’un des hommes turcs les plus connus dans le monde est réapparu sur les réseaux sociaux. Après des semaines d’intervalle sans faire aucun type de publication sur votre Instagram et Twitter ou apparaître dans un événement public, Can Yaman voulait partager avec ses followers comment il est aujourd’hui. Fait intéressant, cette réapparition publique a coïncidé avec la Début de la campagne promotionnelle de «Obstinate Love (Inadina Ask)», une fiction turque qui a joué il y a des années et que Divinity sera créée cet hiver. La chaîne Mediaset a lancé la campagne pour la promouvoir, donc sa première devrait être imminente.

Can Yaman et sa mère

Aussi, Sur la photo que Can Yaman a publiée sur son profil Instagram officiel, il apparaît avec sa mère. Précisément, l’acteur a accompagné l’instantané avec la phrase «Ma chère mère». Cela a rapidement commencé à recevoir des milliers de likes et des commentaires positifs à l’égard des deux. Il convient de noter que la relation mère-fils est très positive et étroite et que cet interprète Il a déclaré son amour et son admiration pour elle dans d’innombrables interviews et a expliqué qu’il a toujours été son principal soutien. tout au long de sa vie. Maintenant, elle a voulu vous accompagner à l’endroit où vous effectuez le service militaire obligatoire.

Fin du service militaire obligatoire

Ce service militaire obligatoire, Can Yaman le fait à Izmir, une ville à l’ouest de l’Anatolie, dans la mer Égée. C’est un endroit emblématique en Turquie et c’est la ville la plus importante du pays après Istanbul et Ankara. Dans ce lieu, le protagoniste de «Erkenci Kus» accomplit déjà 21 jours de service militaire obligatoire et il convient de rappeler que la star turque a réussi à réduire considérablement le temps dans lequel il doit être dans la caserne, passant de six mois à seulement trois semaines. L’acteur a préféré prendre cette mesure pour éviter de paralyser si longtemps sa carrière professionnelle, et a donc profité de cette loi turque qui permet cette réduction.

C’est la première image “officielle” que nous voyons de lui et que jusqu’à présent tout avait été une fuite. Pour la première fois, Can Yaman se montre habillé en militaire et le fait afin d’impliquer ses partisans dans sa nouvelle vie. Une fois ce service terminé, il est prévisible que l’acteur reprendra son travail habituel et reviendra dans le monde de la télévision. Ce retour pourrait se produire même en dehors de son pays natal et est celui annoncé exclusivement par le média italien Chi, Canale 5 aurait proposé de voyager au Honduras pour être le co-présentateur de la prochaine édition de «L’isola dei famousi» («Survivors»). Bien qu’il ait d’abord évoqué sa participation en tant que candidat, son rôle serait finalement celui d’un chauffeur de l’île, s’il acceptait enfin l’offre de la chaîne privée italienne.

.