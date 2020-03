Can Yaman se prononce après avoir été accusé d’avoir agressé un fan

Après un certain temps loin des projecteurs, Can Yaman est de retour dans l’actualité, mais pas précisément pour une raison agréable. Le protagoniste de succès importants en Turquie et dans le monde comme «Dolunay» et «Erkenci Kus» a dû se défendre publiquement après avoir été accusé d’avoir agressé une femme. L’affectée elle-même a décidé de parler sur une émission de télévision bien connue et de donner sa version des faits, pointant directement contre l’interprète, qui aujourd’hui, il attend un nouveau projet avec lequel revenir au petit écran après avoir effectué le service militaire obligatoire.

Can yaman

La victime de l’agression présumée de Can Yaman s’appelle Cigdem Gokasan, elle a 52 ans et a déclaré que l’interprète l’avait frappée dans un bar.. Comme il l’a expliqué dans un appel téléphonique controversé, la femme a rencontré la star internationale dans un bar et a déclaré: “Nous t’avons rendu célèbre, maintenant tu vas partir d’ici?”, en référence au fait qu’il allait quitter sa patrie malgré son lieu d’origine et où il a reçu plus de soutien. Selon elle, ces mots n’ont pas plu à Can Yaman, qui n’a pas hésité à être très en colère et nerveuse avec elle, alors, il saisit sa main avec une telle force qu’il finit par la blesser en lui tordant les doigts. La femme a alors décidé de partir et de se présenter au poste de police à 2 heures du matin.

Déclaration de Can Yaman

Selon elle, l’affaire est maintenant entre les mains de la justice, donc aucun une éventuelle condamnation contre Can Yaman serait exclue. Pour sa part, il a décidé de s’exprimer publiquement à travers une déclaration dans laquelle il nie catégoriquement tout ce qui s’est passé. Dans le texte diffusé aux médias turcs, cela explique qu’à cet endroit, comme c’est très célèbre, il y avait beaucoup de gens qui demandaient des photos, il a accepté de les prendre et n’a attaqué absolument personne. Malgré cela, vers 03h15, les agents de sécurité des lieux lui ont demandé de se rendre au commissariat pour témoigner, quelque chose qu’il a accompli sans problème, explique-t-il.

Yaman dit qu’il n’a jamais vu cette femme, que beaucoup moins l’ont attaquée à l’occasion et est convaincu qu ‘”il essaie de profiter de moi parce qu’il sait que je suis célèbre”, ce qui montre clairement que “C’est tout ce que j’ai à dire sur le sujet. Personne ne s’est jamais plaint.”. Enfin, le célèbre acteur dit que pour le moment il n’a reçu aucune notification officielle des agents et pour cette raison il ne veut pas se prononcer davantage sur cette question car il comprend que “ce serait une erreur de faire une déclaration sur quelque chose dont nous ne connaissons pas le contenu. Dans les prochains jours, nous évaluerons la situation et, si nécessaire, nous ferons une déclaration “.

