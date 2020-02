Can Yaman se rend en Italie pour réapparaître dans Mediaset malgré l’alerte au coronavirus dans le pays

Les semaines pendant lesquelles Can Yaman a été sous le feu des projecteurs ont été très longues pour tous ses partisans, même si des images de lui vêtu de façon lâche avaient été divulguées. Heureusement pour ceux-ci, son service militaire est définitivement terminé, ce qui signifie qu’il commencera bientôt à travailler sur de nouveaux projets qui volent, une fois de plus, le cœur de tous ses partisans. Il semble clair que Can Yaman est revenu sur la scène médiatique internationale et l’a fait pour rester.

Can Yaman dans ‘Live-Non è la d´urso’

Au-delà du succès que vous avez dans notre pays, le protagoniste de grands succès internationaux tels que ‘Erkenci Kus’ ou ‘Dolunay’, publié en Espagne dans Divinity, a également un aimant spécial pour le public italien et il n’est donc pas surprenant qu’il ait été reçu par des milliers de fans à l’aéroport de Milan le avant-dernier week-end de ce mois de février, lorsqu’il s’est rendu dans ce pays pour participer à un format télévisé. La star turque a fait son grand retour à la télévision avec la musique de fond de Bon Jovi dans l’émission «Live-Non è la d´urso», en Italie. L’espace présenté par Barbara d’Urso était le lieu choisi pour le retour du roi des feuilletons turcs sur le petit écran aux heures de grande écoute.

L’acteur turc a été interviewé par le présentateur où il a fourni plusieurs détails sur sa vie personnelle, tels que les bonnes relations qu’il a avec ses parents et a même avoué que ce qui compte le plus chez une femme pour la remarquer, c’est la personnalité. La réapparition de la star turque a battu un record d’audience dans l’émission qui a été vu par 4 millions de téléspectateurs, soit 24% de part. Il est clair que Can Yaman est intéressé et si c’est pour révéler les détails de ce qu’il ressent et a vécu cette fois, l’attente qui se réveille parmi le public est encore plus grande.

Can Yaman et la présentatrice Barbara d’Urso

Un ensemble sans public pour le coronavirus

Dans cette première apparition de Can Yaman à la télévision après son service militaire, l’interprète turc le studio d’enregistrement a été trouvé avec les tribunes publiques complètement vides. Il s’agit de l’une des nombreuses mesures préventives qui ont été prises en Italie en raison de l’épidémie de coronavirus qui affecte actuellement le pays de manière très grave. Six sont les décès dus au virus dit covid-19 en Italie, tandis qu’en Chine, le chiffre atteint déjà 2 592 décès.

Il faut se rappeler que Le programme «Live-Non è la d´urso» est produit par le groupe de communication italien Mediaset et son siège est à Cologno Monzese, juste à l’extérieur de Milan, l’un des endroits les plus touchés par la maladie dans le pays et qui à cet endroit ont déjà fermé des cinémas, des théâtres et des écoles, entre autres lieux publics. Par conséquent, le producteur a annoncé le week-end dernier que les programmes n’auraient pas de présence publique sur le plateau pour “conforme aux indications de confinement de la diffusion des coronavirus”.

.