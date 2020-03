Canal + présentera le premier épisode de Star Wars: The Mandalorian

Disney + devrait être lancé en France le 24 mars et en guise de coup de pouce publicitaire supplémentaire, le premier épisode de Star Wars: The Mandalorian sera diffusé le même jour sur les chaînes de télévision françaises suivantes:

– 20 h 20 clair sur Canal +

– 21 h 20 sur C8

– 22 h 20 sur CSTAR

C’est similaire à ce que Disney a fait pour le lancement américain, avec le premier épisode de High School Musical: The Musical – The Series diffusé sur ABC et Disney Channel.

Il a été récemment annoncé que Canal + sera le distributeur exclusif de télévision payante de Disney + en France, et le diffuseur français continuera également à détenir des droits exclusifs sur les films et les chaînes de télévision Disney.

Serez-vous en accord?

Source – @DPlusNewsFr

