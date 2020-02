Canal Sur annule la grève prévue le 27 février après un premier accord

Canal Sur ne deviendra pas noir au moins pour l’instant. La direction RTVA et le comité de grève du comité intercentre RTVA et de Canal Sur Radio y Televisión ont atteint un accord par lequel la grève de 24 heures prévue pour le 27 février est révoquée. Désormais, les parties entameront un processus de négociation sur des demandes telles que le plan d’emploi, les centres territoriaux, l’analyse sur l’utilisation de ses propres moyens et l’achèvement de la négociation du règlement de la table d’embauche.

Canal Sur annule la grève prévue de 24 heures

La première réunion entre le comité et le conseil d’administration est convoquée pour le jeudi 5 mars prochain. Comme la chaîne l’a annoncé dans un communiqué, des négociations auront lieu au cours des mois de mars et avril 2020 lors de réunions hebdomadaires. Pour l’instant, la direction s’est engagée à effectuer les démarches nécessaires pour que l’embauche ait lieu avant le 31 mars 2020 des 29 personnes dont l’autorisation est attendue par la Junta de Andalucía.

Demandes de voyage

Ce premier accord intervient après quelques “coupures de courant” provoquées par le manque d’accord entre l’entreprise et le Comité, dont les demandes avaient jusqu’à présent été ignorées. Jeudi 20 février dernier, Canal Sur est devenu noir pendant une heure et demie, coïncidant avec la bande informative et le début de la journée des carnavals de Cadix. L’histoire a été répétée le lendemain, cette fois sur le bureau.

La centrale syndicale porte mois réclamant un plan d’emploi régularisant le statut des fraudeurs, assurer la continuité des releveurs, garantir l’accès à la retraite partielle pour ceux qui remplissent les conditions et réaliser tous les investissements prévus pour l’année 2020, entre autres demandes.

