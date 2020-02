Canal Sur devient noir pendant une heure et demie à cause de la grève des travailleurs

Il était 20 h 30 le jeudi 20 février, lorsque Canal Sur est devenu noir. La télévision régionale andalouse a coupé son signal pendant une heure et demie en raison de la grève des travailleurs, qui ont eu un suivi absolu. La grève s’est produite dans l’une des nuits d’audience maximale, coïncidant avec la bande d’informations et avec le début de la retransmission d’un nouveau jour des carnavals de Cadix.

L’image virale des manifestations à Canal Sur

Le comité de grève et la direction de l’entreprise ne sont pas parvenus à un accord jeudi matin, comme le rapporte Europa Press. Selon CCOO, la proposition transférée par la direction était “totalement inacceptable”. La centrale syndicale revendique depuis longtemps un plan d’emploi régularisant le statut des fraudeurs, assurer la continuité des releveurs, garantir l’accès à la retraite partielle pour ceux qui remplissent les conditions et réaliser tous les investissements prévus, entre autres demandes.

L’image de continuité a disparu à l’heure promise et le canal principal a complètement fondu en noir. Alors que, à Canal Sur 2 surpris de voir un interprète signe assis devant un écran noir, sans esquisser plus de geste que de mettre de temps en temps les lunettes. C’était l’image virale des protestations.

Les travailleurs se sont concentrés sur la porte du siège de RTVA pour défendre leurs revendications. Après la première grève, la manifestation devrait se répéter ce vendredi entre 13 h 30 et 15 h 00. Si vous n’obtenez pas d’accord, A cela il faut ajouter une grève de 24 heures appelée le 27 février prochain, la veille du jour de l’Andalousie.

Commencez la journée de grève à @canalsur #DefenderLaNuestra #OtraRTVAesPosible #Inversiones #PlanDeEmpleo #CentrosTerritoriales. Les travailleurs demandent une solution aux problèmes que nos émissions de télévision publique entraînent. Merci à tous pour votre soutien. pic.twitter.com/tYGbXFNEKN

– #OtraRTVAesPosible (@ccoortva) 20 février 2020

?? Canal Sur TV en noir pendant 20 minutes.

C’est le moment où la continuité du premier canal de la région andalouse est tombée. pic.twitter.com/l4gH6chXsR

– La guerre des médias (@GuerraDeMedios) 20 février 2020

Posture RTVA

Pendant, Adresse RTVA (Radio et télévision d’Andalousie) considérer les manifestations comme “injustifiées” car, comme indiqué dans un communiqué, il accepte toutes les propositions et nouvelles demandes du comité de grève. L’idée de l’entité publique est de parvenir à un accord pour élaborer un plan d’emploi à travers lequel il est analysé et mis en œuvre au sein du bureau d’embauche. Étude approfondie des contrats temporaires et similaires actuels et analyse des solutions possibles.

Quant aux coupes, La direction s’engage à étudier et à résoudre les problèmes spécifiques que la représentation juridique des travailleurs soulève comme non fournis et, en particulier, sur les demandes de permis et / ou de conciliation de la vie familiale, personnelle et professionnelle dans lesquelles des divergences peuvent survenir.

.