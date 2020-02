“Candyman” et toutes les nouvelles bandes-annonces de films que vous devez regarder la semaine dernière – .

The Invisible Man est le meilleur nouveau film de cette semaine au box-office, avec Elisabeth Moss. Elle incarne une femme dont le mari violent s’est suicidé, lui laissant une fortune. L’astuce est qu’elle doit être mentalement saine d’esprit pour l’obtenir, et nous savons déjà des bandes-annonces que des choses vont commencer à lui arriver qui la rendront folle, ou feront penser à tout le monde autour d’elle que c’est le cas. Son mari, bien sûr, n’est pas mort, il est juste invisible. Ce n’est pas un spoiler, au fait, c’est partout dans les bandes-annonces que nous avons regardées. Comment le personnage de Moss en sortira-t-il?

Sur le streaming, nous avons une nouvelle saison de Altered Carbon sur Netflix, avec Anthony Mackie jouant le héros cette fois-ci. Je vous dirai également que The Last Thing He Wanted est diffusé sur le même service, mais ce drame Anne Hathaway-Ben Affleck ne reçoit pas exactement les meilleures critiques.

Restons avec horreur pour les bandes-annonces de cette semaine, car trois des clips suivants sont destinés aux films d’horreur. Le premier est la suite de A Quiet Place qui devrait tuer au box-office lors de son lancement le mois prochain. Après tout, l’original a été une formidable surprise d’un cinéaste inattendu, John Krasinski. Son personnage est décédé à la fin du premier film, mais apparaîtra en flashbacks dans la suite. Mais c’est sa femme, jouée par la vraie femme de Krasinski, Emily Blunt, qui servira de personnage principal dans la partie II.

Candyman n’est pas nécessairement un remake, mais plutôt une suite du film du même nom de 1992. Cependant, celui-ci a Jordan Peele au siège de l’écrivain, et Peele est également une source inattendue de grandes histoires d’horreur (Get Out and Us), donc Candyman devrait certainement être sur votre liste, surtout si vous aimez les films effrayants. Saint Maud est le troisième film d’horreur de la semaine, mais je vais vous laisser comprendre de quoi il s’agit par vous-même ci-dessous.

