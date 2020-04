“Canelo” appelle à l’union avec le Mexique pour combattre Covid-19

Mexico.- En plus de garder une distance saine et de se laver constamment les mains, ne pas toucher son visage est l’une des stratégies anti-COVID-19 les plus efficaces, mais difficile à mettre en œuvre.

Pour respecter cette mesure, plus que la discipline, il faut être conscient de cette tendance afin de la minimiser en situation d’urgence, a expliqué Hugo Sánchez, chercheur à la Faculté de psychologie (FP) de l’UNAM.

«Ce faisant, nous serons en mesure de contrôler cette impulsion, car nous serons prêts à sélectionner les comportements qui doivent prévaloir et ceux qui ne doivent pas l’être», a suggéré le spécialiste.

Toucher le visage n’est pas une mauvaise habitude, a-t-il précisé: «il a un sens évolutif, c’est une des parties les plus importantes du corps; puis, lorsqu’une restriction comme celle qui se présente, cela nous coûte beaucoup de travail, car nous allons à l’encontre de nos impulsions naturelles ».

Vous pouvez être intéressé Restez calme et suivez les recommandations d’hygiène suggère l’UNAM

L’essentiel est de garder une distance saine et de ne pas avoir de contact avec des personnes malades, car le risque de toucher leur visage provient du contact avec des situations dangereuses (personnes ou objets infectés), a souligné l’étudiant universitaire.

“Si quelqu’un vit dans une petite famille, n’est pas en contact direct avec une personne malade et maintient une distance saine, le risque est minime”, a expliqué Hugo Sánchez.

Valeur adaptative et évolutive du visage

Sur le visage se trouvent les yeux, la bouche et le nez, et en tant qu’espèce, nous avons appris à le toucher comme un reflet lorsque vous éternuez ou à reconnaître l’autre, nous avons donc une envie naturelle de le toucher.

«Le faire a une grande valeur adaptative, donc les caresses sur le visage sont très recherchées, et il va sans dire, les baisers, qui impliquent l’interaction des visages et ont une connotation évolutive. C’est agréable de ressentir ce toucher “, a-t-il souligné.

Tout au long de l’évolution, nous avons appris que lorsque nous avons très peur ou face à quelque chose d’aversif, nous devons couvrir nos visages. De plus, le visage reflète nos émotions, telles que la tristesse, la joie, la colère, la peur ou l’anxiété.

Hugo Sánchez a déclaré que le fait d’avoir une routine nous aiderait à contrôler l’anxiété. En cas d’épisodes d’anxiété ou de peur excessive, il recommande de contacter un professionnel de santé (psychiatre, psychologue ou médecin) par téléphone pour nous aider à disposer d’un meilleur outil d’adaptation.

“Il est évident qu’une fois la pandémie passée, il y aura un changement d’attitude dans le comportement de la société, car les humains sont très adaptables et apprennent des situations stressantes.”

Enfin, il a souligné que les groupes vulnérables (personnes âgées, enfants de moins de cinq ans, personnes immunodéprimées, atteintes de diabète, souffrant d’hypertension non maîtrisée, de troubles métaboliques, de lupus ou du SIDA) devraient être plus prudents; cependant, ceux qui sont en bonne santé devraient également appliquer les mesures recommandées.

Seven24.mx

ebv