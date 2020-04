“Canelo” demande aux boxeurs de ne pas en faire trop

Mexico,- Le multi-champion mexicain dans quatre divisions différentes, et monarque de la franchise du World Boxing Council (WBC), Saúl “Canelo” Álvarez, a reconnu en vidéoconférence que l’un des principaux problèmes à ce stade de sa carrière est de trouver des rivaux.

Ce n’est pas pour la qualité, encore moins pour la capacité, Álvarez a critiqué l’ambition de rivaux potentiels qui, en entendant l’intérêt de “Canelo”, font valoir leurs prétentions économiques.

Le boxeur mexicain souligne que trouver un rival a été un conflit complet, car les challengers virtuels donnent la priorité à l’économique par rapport aux sports, lorsqu’ils demandent des chiffres hors de la réalité: “Oui, c’est l’un des plus gros problèmes, des gens qui crient que je ne veux pas me battre avec eux, quand nous entamons la négociation, ce qu’ils recherchent, c’est des sommes énormes, et que c’est illogique, nous essayons de faire la meilleure affaire, mais pour gagner un peso, ils veulent en gagner dix, c’est illogique, ça se complique un peu plus, au lieu de chercher la gloire, ils cherchent de l’argent, c’est bien mais n’exagérez pas », a expliqué le Guadalajara.

“Canelo” a sacrifié de l’argent contre Mayweather

Saúl a donné l’exemple à de nombreux boxeurs, déclarant qu’au début de sa carrière il avait dû sacrifier de l’argent pour la reconnaissance, selon “Canelo”, il n’a pas gagné beaucoup d’argent quand il a fait face à la meilleure livre pour livre, Floyd Mayweather Jr., ” J’aurais pu gagner bien plus que moi avec Mayweather, mais je voulais battre le meilleur, peu ou beaucoup, ce que je voulais ce soir-là, c’était battre le meilleur “, a déclaré le Guadalajara.

Enfin, le milieu de terrain monarque a ajouté qu’à l’heure actuelle il n’y a rien concernant sa carrière, “Tout est en attente, rien n’a été discuté pour tout ce sujet, DAZN et le public qu’après juin il y aura des combats, que les gens l’ignorent parfois et cela génère plus de problèmes, dans mon esprit, il est possible de se battre en septembre », a condamné« Canelo »Álvarez.

