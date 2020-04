Cannibal Holocaust aura une suite de jeu vidéo

Peu de films ont été aussi controversés que Cannibal Holocaust, le chef-d’œuvre du réalisateur italien Ruggero Deodato, non seulement pour sa violence graphique, mais pour tous les sens qu’il cache.

Après avoir été l’une de ces rares bandes qui, au moins à Mexico, ne pouvait être trouvée que dans le Tianguis del Chopo et dans les postes de piraterie de la CU, elle est devenue culte, difficile à voir et marquée par des légendes et des rumeurs.

Eh bien, quand personne ne l’a cru possible, il a été annoncé que Cannibal Holocaust aura une suite, et ce sera une œuvre du réalisateur d’origine de la première partie: Ruggero Deodato.

Cannibal Holocaust a été l’un des premiers films du sous-genre d’images découvertes, montrant soi-disant la tentative de sauvetage d’une équipe de documentaires perdue près des tribus cannibales dans la forêt amazonienne. Il a gagné en notoriété pour sa violence graphique (les autorités italiennes l’ont confondu avec un vrai documentaire), ses représentations d’agression sexuelle et sa cruauté envers les animaux, pour lesquelles il a été interdit dans de nombreux pays. Malgré cela, son succès a été tel qu’il a eu des suites non officielles.

Par conséquent, Cannibal Holocaust n’est pas le candidat le plus évident pour un jeu vidéo, mais Deodato indique qu’il est prêt à raconter le quatrième chapitre de sa saga Canibal, composée par Jungle Holocaust (1977), Cannibal Holocaust (1980) et Cut and Run (1985).

Le jeu sera développé par Fantastico Studio, Deodato écrira et dirigera “l’aventure graphique interactive d’horreur”, qui s’intitulera Cannibal, et amènera les joueurs à prendre le contrôle de nombreux personnages dans une “expédition désespérée” dans les forêts de Bornéo . Selon une déclaration de Fantastico Studio, le jeu abordera des thèmes qui ont rendu la saga originale populaire, y compris “la vie des indigènes, racontée dans leur dureté, et le cannibalisme, des métaphores puissantes qui révèlent les impulsions les plus troublantes et profondes de notre société”.

Cannibal sera lancé sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC et appareils mobiles prochain Novembre.

