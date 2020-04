Cannibal Holocaust devient un jeu vidéo, pour une raison étrange

Film de Ruggero Deodato en 1980 Holocauste cannibale est un classique de l’horreur. Il a été le pionnier de ce qui allait devenir le genre de métrage trouvé, qui a finalement donné naissance à des classiques comme The Blair Witch Project, REC et les films Paranormal Activity. Il raconte l’histoire d’une équipe de tournage américaine perdue et brutalement assassinée dans la forêt amazonienne, les images étant découvertes plus tard.

Cannibal Holocaust est notoirement violent, le sang est si réaliste que les autorités ont supposé que Deodato avait fait un vrai film à priser. Il a même été accusé du meurtre de membres de la distribution. Sa défense n’a pas été aidée par le fait que le casting avait accepté de rester bas pendant un an afin que le réalisateur puisse faire croire au public à la fiction du film. Heureusement, il a réussi à les contacter avant sa condamnation et leur a fait confirmer qu’ils n’avaient en fait pas été nourris aux cannibales.

Quoi qu’il en soit, dans une tournure inattendue, Deodato fait maintenant Cannibal, un jeu vidéo qui agira comme une suite du film. Cannibal sera en fait le quatrième du «cycle des cannibales» de Deodato, rejoignant Jungle Holocaust, Cannibal Holocaust et Cut and Run. Il joue apparemment un rôle clé dans la création du jeu aux côtés des développeurs Fantastico Studios et voici comment ils facturent le projet:

“Cannibal est une aventure graphique d’horreur interactive réalisée avec Unity, avec la direction et le scénario de Ruggero Deodato, et les dessins originaux de Solo Macello, dans lesquels le joueur prendra le contrôle de différents personnages, pour révéler, peu à peu, le fond qui les a conduits à une expédition désespérée dans les jungles vierges de Bornéo. Et bien sûr, découvrez la fin de l’histoire, destinée à secouer les fondations toutes les certitudes acquises au cours du jeu. »

Il y a aussi une bande-annonce pour le jeu – vue ci-dessus – qui ne contient aucune séquence de gameplay et ne donne aucune idée de ce à quoi ressemblera le produit final. Honnêtement, qui peut dire comment ce projet fou se terminera, mais au moins Mario aura enfin une certaine concurrence dans le genre de l’abus des tortues.

Cannibale sera disponible à partir de novembre 2020 pour PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et mobile. Allez-vous le ramasser, cependant? Faites-nous savoir à l’endroit habituel ci-dessous et regardez cet espace pour en savoir plus.

Source: Dégoûtant sanglant