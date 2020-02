«Cap sur les survivants» anticipe l’île avec les aveux de quatre candidats dans Mitele Plus

‘Survivors 2020’ est déjà démarrage des moteurs pour son édition la plus extrême, qui compte actuellement 16 candidats confirmés. Mais seulement quatre d’entre eux; spécifiquement, Rocío Flores, Hugo Sierra, Albert Barranco et Fani Carbajo; participera à «En route vers les survivants», un nouvel espace auquel seuls les abonnés Mitele Plus peuvent accéder et qui arrive sur la plateforme le lundi 17 février.

Fani, futur concurrent de «Survivors 2020»

Chaque jour, du lundi au jeudi de cette semaine, une vidéo exclusive de chacun des quatre candidats sera publiée, qui expliquera comment ils font face les jours avant le début de cette grande aventure. Rocío Flores, Hugo Sierra, Barranco et Fani ouvriront les portes de leur maison et montreront comment ils font leurs bagages tout en racontant comment ils se sentent quelques jours après s’être plongés dans la réalité de la survie, qui ouvre le jeudi 20 février à 22h00 sur Telecinco.

La plupart des célébrités sélectionnées pour participer à ce nouvel espace ont sans aucun doute été herbe de controverse à la télévision. Rocío Flores a commencé à apparaître au milieu récemment après le concours de son père, Antonio David Flores dans ‘GH VIP 7’ et ‘The time of the discount’, où il l’a défendu avec des clous et des dents, apprendre à engager avec d’autres concurrents comme Kiko Jiménez. De plus, il a parlé pour la première fois de sa relation avec sa mère, Rocío Carrasco, et des poursuites constantes qu’il a intentées contre son père. Dans «En route vers les survivants», il exposera ce qu’il ressent séparé pour la première fois depuis si longtemps de sa famille.

Fronts ouverts

Hugo Sierra part pour l’île après une saison très mouvementée. Il expliquera à quel point est sa relation avec Adara Molinero (qui a renforcé son histoire sentimentale avec Gianmarco Onestini), quelle décision ils ont prise concernant leur bébé en commun et quelles sont leurs craintes face à cette nouvelle aventure, dans lequel il coïncidera également avec son ex-mère Helena Rodríguez, La mère d’Adara. Albert Barranco, pour sa part, participe pour la première fois à une émission de téléréalité et commentera ses doutes avant de sauter de l’hélicoptère.

Fani s’envole pour le Honduras son nom est sur toutes les lèvres après sa participation controversée à «L’île des tentations», où il a rompu sa relation avec Christofer Guzmán, puis l’a renvoyée du programme présenté jusqu’à présent par Mónica Naranjo. La télévision s’est montrée très désolée d’avoir trahi le Chilien avec le single Rubén Sánchez, mais la question est en suspens: Va-t-il refaire la même chose dans «Survivors 2020»?

