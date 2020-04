Capcom demande aux fans s’ils veulent plus de remakes et de suites “ Resident Evil ” dans une nouvelle enquête

Capcom surfe toujours sur le Resident Evil vague, selon une nouvelle enquête sur leur site Web. Pas même une semaine après Resident Evil 3À la sortie, Capcom demande aux fans s’ils sont intéressés par plus de suites et de remakes de la série, même si cela implique d’acheter du nouveau matériel.

L’enquête comporte des questions consacrées à RE3 et au nouveau Resident Evil Resistance, mais Capcom veut également savoir si les fans seraient intéressés à obtenir de nouveaux remakes dans la série Resident Evil, tout en leur demandant s’ils seraient également intéressés par de nouvelles suites. Chaque question demande ensuite à la personne de préciser si elle achètera ou non de nouveaux titres sur un nouveau matériel. À savoir, la prochaine PlayStation 5 et Xbox Series X.

Cela arrive à un moment intéressant, car alors que Capcom pourrait ne rien avoir en production pour le moment, les rumeurs indiquent le contraire. Mais jusqu’à ce que nous obtenions une confirmation (espérons-le même plus tard ce mois-ci, si les rumeurs sont vraies), il est sûr de dire que Capcom ne laissera pas Resident Evil s’asseoir de sitôt.

La question est, en supposant qu’ils poursuivent d’autres remakes, où vont-ils à partir d’ici?

Resident Evil 3 et Resident Evil Resistance sont maintenant disponibles sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.