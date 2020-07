Capcom dévoile la mise à jour de contenu «Resident Evil Resistance» de juillet

Capcom’s Resident Evil 3 accompagnement multijoueur, Resident Evil Resistance, reçoit une nouvelle mise à jour le 10 juillet. Les derniers ajouts à l’horreur de survie multijoueur asymétrique n’apportent rien de nouveau en termes de cartes (bien qu’une carte remixée arrive le mois prochain), mais il y a pas mal d’habillage pour les survivants, leurs armes et les morts-vivants.

L’officiel Resident Evil Twitter a dévoilé la dernière étape de la feuille de route en cours du jeu, qui comprend près de 50 nouveaux skins pour les personnages et les armes, de nouveaux gestes, de nouvelles lignes vocales de cerveau, et bien plus encore à annoncer.

Le jeu multijoueur a été emballé avec le remake de Resident Evil 3 plus tôt cette année, et il semble garder une base de fans stable malgré un lancement fragile. Il est certainement parvenu à faire (et à être) meilleur que le dernier titre Resi en ligne, l’ennuyeux Umbrella Corps.

Resident Evil Resistance est maintenant disponible dans le cadre de Resident Evil 3 sur PS4, Xbox One et PC.