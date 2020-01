Capcom dévoile un nouveau système de “changement de style” pour la version Switch de “Devil May Cry 3: Special Edition”

Rappelez-vous la semaine dernière, lorsque Capcom a déclaré que la sortie prochaine de Devil May Cry 3: édition spéciale pour la Nintendo Switch comprendrait «quelque chose en plus»? L’équipe a révélé que quelque chose en plus serait un nouveau système de «changement de style», qui n’est que la première partie de ce que Capcom prévoit d’ajouter au port.

Le nouveau système permettra aux joueurs d’échanger le style de combat de Dante à la volée, les quatre styles initiaux étant mappés sur le pavé directionnel. Pour les styles supplémentaires que vous déverrouillerez plus tard, vous devrez appuyer deux fois sur Gauche ou Droite pour les sélectionner. Plus d’informations seront annoncées les 30 janvier et 13 février.

Devil May Cry 3: Special Edition sera lancé sur Nintendo Switch le 20 février.