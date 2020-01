Capcom présente la feuille de route du contenu 2020 pour «Monster Hunter World: Iceborne»

Avec la récente sortie PC le 9 janvier pour Monster Hunter World: Iceborne, Capcom a mis à jour sa feuille de route pour l’expansion. La mise à jour coïncide avec la nouvelle que les mises à jour sur la console et le PC seront synchronisées à partir de la sortie de la mise à jour de la version 13.5 en avril.

Selon le communiqué de presse, la version PC commencera ses mises à jour le 6 février avec Rajang, qui a été publié pour les consoles en octobre). Avec Rajang, les joueurs PC recevront également une nouvelle région volcanique, qui sera ajoutée aux terres de guidage de fin de partie, et deviendra accessible une fois que les joueurs auront commencé la quête d’affectation spéciale pour combattre Rajang. Leon et Claire de Resident Evil 2 rendra également visite le 6 février (comme ils l’ont fait en octobre pour les consoles).

Quant aux propriétaires de consoles, ils recevront des événements à durée limitée célébrant le deuxième anniversaire de Monster Hunter: World (en même temps que les propriétaires de PC), ainsi que de nouvelles quêtes d’événement à durée limitée avec une probabilité accrue de rencontrer des monstres de la couronne d’or , décorations et Great Spiritvein Gems. Tout cela prend tout son sens en avril, lorsque les consoles et PC se synchroniseront avec les nouvelles versions Arch-Tempered et Master Rank des monstres existants, ainsi que le retour d’un “monstre préféré des fans” en mai.

Monster Hunter World: Iceborne a été lancé sur PlayStation 4 et Xbox One le 6 septembre 2019, tandis que la version PC est disponible sur Steam.