Capital Drive-In réactive les spectacles en direct dans le pays

Ana Monica Rodriguez

La Jornada

Lundi 6 juillet 2020

Annonces :

Le rugissement des cornes a perturbé la tranquillité de la ville lors des premières séances de cinéma en plein air. Ils ont sonné à l’unisson comme un moyen de remplacer les applaudissements et une rare manifestation festive dans la nouvelle normale.

Le drive-in de nuit, qui s’est tenu samedi et dimanche dans un parking extérieur et au milieu de mesures sanitaires rigoureuses, a été le premier acte officiel de ce type au Mexique depuis le début de la quarantaine de la pandémie. Ainsi, les spectacles en direct ont été réactivés, avec l’aide de 170 véhicules, qui ont atteint la première fonction de divertissement sain et sûr, avec le format Drive In / Open Air à l’Arena de Mexico.

Il y avait un service de restauration. Les phares des véhicules ont été allumés et éteints pour attirer l’attention. Le personnel de l’entreprise, protégé par un masque, un masque facial et des gants, est venu à l’appel pour prendre la commande.

Le concept a été lancé avec des fonctions cinéma, auxquelles s’ajouteront des pièces de théâtre, des concerts et des activités sportives, dans le but de faire prévaloir une forme de plaisir attachée aux mesures sanitaires, au moins jusqu’à ce que le danger passe. pandémie.

À l’abri du ciel nocturne – sur lequel brillaient les lumières intermittentes des avions – et à l’intérieur de leurs voitures, les spectateurs n’ont pas été découragés, pas même par la pluie, qui est tombée aux alentours du complexe d’Azcapotzalco, de partir en toute sécurité leurs maisons et laisser l’ennui de la quarantaine, même si elle est un peu plus de deux heures.

Cette forme de divertissement en plein air, célèbre dans les années 1950 et 1960, a attiré un grand nombre de personnes. que dans leurs véhicules, ils ont fait la queue – sur l’avenue Las Granjas – pour avoir accès au parking de la propriété et vivre une nouvelle expérience.

Les visages des enfants dans certaines voitures jetaient un coup d’œil dans l’expectative du verre embué. Les adultes semblaient résignés à s’adapter à de nouvelles formes de plaisir. La distance saine, une réalité. Les organisateurs savent que cela fonctionne sur la base d’essais et d’erreurs.

▲ Nouveau concept de plaisir en toute sécurité.Photo Media et Media et avec l’aimable autorisation du lieu

L’accès, une heure avant la cérémonie, était contrôlé par le personnel de sécurité – avec des masques et des équipements de protection – qui a permis à chacune des voitures d’entrer, après avoir examiné le coffre. Alors que le conducteur montrait le billet électronique, un chien dressé a reniflé l’arrière du véhicule. Ensuite, une route sinueuse est parcourue jusqu’à ce que vous atteigniez une esplanade, qui est une sorte de terrain de football, situé sur le côté de la propriété, où la structure qui sert de scène a été placée et dans laquelle un grand écran se détache.

En arrivant dans cette zone, dans une rangée, encore une fois – peut-être un moyen d’apprendre l’art de la patience – les véhicules ont attendu que les instructions du personnel soient guidées vers l’espace correspondant, devant l’écran, chacune marquée d’un Des lignes blanches sur la zone verte, cette fois boueuse.

Pendant cette brève attente, la musique a été écoutée et il y a eu des sauts qui, avec des jonglages et des sauts joyeux, ont essayé de rendre le moment plus agréable. Placé chaque voiture à sa place, à une certaine distance de l’autre, le service de restauration a commencé en toute sécurité: les véhicules ont gardé les lumières allumées jusqu’à l’arrivée de la personne qui prendrait la commande, c’est-à-dire du côté de la fenêtre passager . Des produits, tels que du pop-corn, des sauces et des serviettes, ont été livrés emballés et avec des tampons qui indiquaient: des aliments préparés dans un environnement à 100% stérilisé.

Cela fait partie de la nouvelle norme. Voir un acte dans les ciné-parcs et les expositions automatiques ne sera jamais la même chose que d’en faire l’expérience, mais pour l’instant, l’objectif est de relancer l’économie et de créer des emplois dans ce secteur du divertissement.