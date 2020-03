Capolow partage le projet “Salle 304”

Capolowa d’Oakland a fait sensation ces derniers temps alors que son profil augmente avec le succès croissant de sa piste “Outta Sight” et un regard fort sur le projet Got It Made de Kamaiyah. Depuis lors, l’espoir de Bay Area est apparu comme une voix forte s’élevant de la région.

Sur Room 304, Capolow opte pour 16 titres, faisant appel à des talents en vedette tels que Gupadad 4000, Philthy Rich, Yungeen Ace et Murdock, entre autres.

Le nouveau projet précède une courte série de spectacles en direct de Capolow alors qu’il se prépare pour une course de soutien aux côtés de Luh Kel pendant trois dates en mars à travers la Californie avant de se produire sur la programmation du Cookies Brand Smoker’s Club avec des gens comme Tory Lanez et Lil Baby.

Écoutez la salle 304 ci-dessous.

