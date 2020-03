Captain America de Chris Evans bat les Outriders dans le concept art des “ Avengers ”

Captain America barbu de Chris Evans d’Avengers: Infinity War combat les Outriders de Thanos avec différents boucliers dans un concept art récemment sorti.

De nombreux Avengers ont subi des transformations notables au cours de leurs voyages dans l’univers cinématographique Marvel. Cependant, aucun n’est aussi emblématique que le look barbu de Chris Evans dans Avengers: Infinity War. Le film a également vu Captain America, ou Nomad, sans son bouclier emblématique après l’avoir abandonné Guerre civile.

Captain America reviendrait finalement à son look rasé traditionnel dans Avengers: Fin de partie, mais cela n’a pas empêché l’amour des fans pour l’apparition d’Infinity War. Ryan Meinerding de Marvel Studios a maintenant partagé un nouveau regard sur Captain America barbu de Chris Evans combattant les Outriders avec un ensemble différent de boucliers. Vous pouvez voir le concept art d’Infinity War sur Instagram ci-dessous.

Voici le synopsis officiel d’Avengers: Infinity War:

«Un voyage cinématographique sans précédent de dix ans dans la création et couvrant tout l’univers cinématographique Marvel, Avengers: Infinity War de Marvel Studios apporte à l’écran la confrontation ultime et la plus meurtrière de tous les temps. Les Avengers et leurs alliés de super-héros doivent être prêts à tout sacrifier pour tenter de vaincre le pouvoir de Thanos avant que son blitz de dévastation et de ruine ne mette fin à l’univers. »

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Infinity War stars Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Danai Gurira, Letitia Wright, Dave Bautista, Zoe Saldana, Josh Brolin et Chris Pratt.

Avengers: Infinity War est maintenant disponible sur 4K Ultra-HD, Blu-Ray et DVD.

Source: Instagram