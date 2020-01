Captain Marvel 2 à venir

L’année dernière, lors de la Comic Con de San Diego, les studios Marvel Kevin Fiege ont confirmé que Marvel travaillait sur le film Captain Marvel 2, mais maintenant plus de détails ont été révélés

Selon le Hollywood Reporter, Anna Boden et Ryan Fleck, qui ont co-écrit et réalisé le premier film, ne reviendront pas pour la suite, car ils sont en pourparlers pour créer une série Marvel Disney +.

La prochaine suite de «Captain Marvel» sera écrite par Megan McDonnell, qui travaille actuellement sur la série Disney +, WandaVision.

Captain Marvel 2 se déroulera aujourd’hui et Disney espère trouver une réalisatrice pour le projet.

Disney cherche à sortir le film dans les salles en 2022 et la rumeur dit que le prochain spectacle de Ms Marvel Disney + sera connecté à la suite de Captain Marvel.

Le premier film Captain Marvel est disponible en streaming maintenant sur Disney +.

Avez-vous hâte de voir Captain Marvel 2?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.