Captain Marvel 2 aurait un camée de [SPOILERS]

Selon certaines nouvelles rumeurs qui circulent en ligne, Captain Marvel 2 mettra en vedette un camée surprise d’un autre personnage MCU pour établir davantage l’A-Force.

Avengers: Fin de partie a conclu une histoire qui a commencé il y a plus de 10 ans lorsque les fondations de ce que nous connaissons maintenant comme la saga Infinity ont été semées dans le premier film Iron Man. Pour aller de l’avant, cependant, le MCU et son cerveau Kevin Feige doivent se réinventer et planter les graines de ce qui deviendra le prochain grand événement dans cet univers établi de super-héros.

En tant que tel, tous les regards sont tournés vers les futurs films Marvel pour distinguer l’intrigue globale de la prochaine saga. Captain Marvel 2, en particulier, a reçu beaucoup de buzz, car son prédécesseur, en tant que premier film MCU dirigé par des femmes, a suscité la controverse lors de sa première en 2019. Bien que nous ayons actuellement la confirmation qu’une suite est en développement, c’est toujours aussi tôt pour tous les détails de l’intrigue.

Néanmoins, des rumeurs ont déjà émergé en ligne qui indiquent que Thor de Jane Foster fera une apparition dans la photo depuis que le MCU souhaite construire sa propre version de l’A-Force avec Carol Danvers comme chef. Étant donné que ces informations proviennent de 4chan, nous vous conseillons généralement de les prendre avec un grain de sel, mais il convient de mentionner que le WGTC a entendu à peu près la même chose de nos propres sources.

Cliquer pour agrandir

Comme les fans de bandes dessinées vous le diraient, A-Force était une série limitée qui a fait ses débuts en 2015 mais s’est rapidement terminée en raison de faibles chiffres de vente. Avec une distribution de super-héros exclusivement féminine, A-Force était une force avec laquelle il fallait compter, bien que le scénario n’ait pas réussi à plaire à de nombreux fans.

Maintenant, cependant, il semblerait que le MCU veuille donner à A-Force un nouvel essai. Et tandis que God of Thunder de Jane Foster fera ses débuts dans Thor: Love and Thunder en 2021, nous ne savons pas actuellement comment les événements se dérouleront afin qu’elle puisse également faire une apparition dans Captain Marvel 2 ainsi que.

Quoi qu’il en soit, nous sommes ravis de voir ce que l’avenir réserve à ces personnages lorsque la suite arrivera dans les salles dans quelques années.