Captain Marvel 2, maintenant en développement, se déroulera aujourd’hui

En tant que premier effort de Marvel Studios avec une femme, Captain Marvel une pression incroyable a été exercée sur lui quand il est arrivé dans les cinémas en 2019. Et bien que ce ne soit certainement pas le meilleur film MCU que nous ayons jamais vu, et peut-être collé un peu trop près à la formule familière du studio, il a toujours livré une histoire d’origine très agréable pour Carol Danvers.

Sans oublier que malgré les meilleurs efforts d’une minorité vocale de trolls pour saboter sa réputation en ligne, le capitaine Marvel a continué à retirer plus de 1,1 milliard de dollars au box-office. En tant que tel, il n’est pas surprenant qu’il y ait encore beaucoup à venir pour Carol dans le MCU, car Brie Larson a encore cinq films sur son contrat et il semble que sa prochaine sortie en solo commence maintenant à prendre forme.

Du moins, selon The Hollywood Reporter, qui annonce ce soir que Captain Marvel 2 est entré dans le développement et se déroulera de nos jours. Le scribe de WandaVision, Megan McDonnell, gère le scénario, et bien qu’Anna Boden et Ryan Fleck, qui ont co-écrit et réalisé le premier, ne reviendront pas, le studio cherche déjà un remplaçant, Marvel étant censé regarder les cinéastes féminines .

Les détails de l’intrigue sont toujours inexistants, mais le plan est de faire entrer Captain Marvel 2 dans les théâtres en 2022, dans le cadre de la phase 5 du MCU. Et cela correspondrait certainement à la plupart de ce que nous avons déjà entendu et à la direction actuelle le studio se dirige vers la franchise.

Bien sûr, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la prochaine suite serait également utilisée pour faire avancer la promesse de Marvel d’apporter plus de diversité à leur univers cinématographique, avec des rapports disant que Carol elle-même sortirait gay et que quelques autres personnages LGBT pourraient être inclus. , aussi. Il y a également eu des chuchotements sur le fait que le film est une mini-guerre civile, avec des héros comme Spider-Man, Daredevil, Jessica Jones et bien d’autres qui se sont présentés pour aider l’héroïne titulaire.

Et bien que le studio n’ait encore rien confirmé, maintenant que Captain Marvel 2 est officiellement entré dans le développement, nous espérons qu’il ne faudra pas trop de temps avant d’en savoir plus. Surveillez cet endroit.