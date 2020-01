Captain Marvel appelle les trolls du film dans la nouvelle bande dessinée Avengers

Avant Captain Marvel a fait ses débuts dans les cinémas du monde entier (ce qui a rapporté 1,1 milliard de dollars dans le processus), un coin très vocal d’Internet a placé une cible sur Brie Larson. Et ils étaient implacables dans leur campagne contre elle.

Ces trolls en ligne ont fait de leur mieux pour «revoir la bombe» du capitaine Marvel dans l’espoir que cela réduirait les chances du film au box-office. Bien sûr, ils ont totalement échoué dans leurs efforts et les chiffres parlent vraiment d’eux-mêmes, montrant à tout le monde que les débuts de Carol Danvers MCU, bien que pas extrêmement mémorables, étaient toujours une première sortie solo solide pour l’héroïne qui a cimenté sa place parmi les les nouveaux prospects de la franchise vont de l’avant.

Et maintenant, juste pour montrer qu’elle est celle qui a le dernier rire, le capitaine Marvel a pris une photo de tous ces trolls dans les pages de Avengers # 29. Vu ci-dessous, la bande dessinée voit l’équipe se battre contre les Heralds de Galactus. Carol, en particulier, prend Firelord et laisse tomber une référence coquine qui devrait avoir du sens pour la plupart des fans de MCU.

Pour ceux qui n’ont pas compris, lors de ses débuts dans la franchise, Larson a été critiquée pour avoir décrit le héros comme trop sérieux et trop sombre, les trolls criant qu’elle avait besoin de sourire davantage. Bien sûr, l’actrice elle-même a depuis répondu à ces critiques de sa propre manière intelligente, et maintenant Marvel a également tiré sur les ennemis via Avengers # 29.

Bien sûr, même malgré toute la controverse qui continue de tourbillonner autour de Larson et sa représentation de l’héroïne, il semble que le studio ait pleinement confiance en elle pour mener leur univers cinématographique dans la phase 4 et au-delà. En effet, nous savons déjà que Captain Marvel 2 est au début du développement et avec Carol qui devrait apparaître dans divers autres films et émissions de télévision ainsi que pour côtoyer certains des autres personnages avant sa deuxième sortie en solo, il semble que les ennemis auront juste à s’habituer à l’avoir autour.