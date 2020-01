Captain Marvel Sequel en développement avec WandaVision Scribe

Une suite de Captain Marvel est officiellement en préparation avec la scribe de WandaVision, Megan McDonell.

Après avoir rapporté plus de 1 milliard de dollars au box-office, une suite au capitaine Marvel est officiellement en préparation. Le film se déroulera probablement en 2023 et Anna Boden et Ryan Fleck ne reviendront pas sur la chaise du réalisateur. Marvel Studios est actuellement à la recherche d’une réalisatrice pour prendre la barre alors que la scribe de WandaVision, Megan McDonell, travaille dur sur le script.

Le passage de McDonell de WandaVision à une suite de Captain Marvel doit signifier qu’elle est un talent formidable et que les épisodes qu’elle a écrits sont vraiment bons. Boden et Fleck resteront dans la famille Marvel Studios car ils devraient réaliser une série pour Disney +. La suite Captain Marvel devrait être publiée en 2022 avec Brie Larson reprenant son rôle.

Que pensez-vous du capitaine Marvel 2 écrit par le scribe WandaVision? Êtes-vous impatient de voir Brie Larson revenir sous le nom de Carol Danvers? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous!

Le premier capitaine Marvel a présenté Brie Larson en tant que super-héros titulaire dans une histoire d’origine pour Carol Danvers, un pilote d’essai dans les bandes dessinées qui a acquis une super force et la capacité de voler après avoir été pris dans une explosion avec un appareil Kree.

Situé dans les années 1990, “Captain Marvel” de Marvel Studios est une toute nouvelle aventure d’une période inédite de l’histoire de l’univers cinématographique Marvel qui suit le voyage de Carol Danvers alors qu’elle devient l’un des héros les plus puissants de l’univers. Alors qu’une guerre galactique entre deux races extraterrestres atteint la Terre, Danvers se retrouve avec un petit groupe d’alliés au centre du maelström.

Captain Marvel met en vedette Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, McKenna Grace, Clark Gregg et Jude Law.

Captain Marvel est actuellement disponible sur Blu-Ray et téléchargement numérique.

Source: The Hollywood Reporter

“Titans”: les photos de l’épisode “Jericho” montrent un nouveau regard sur Deathstroke

DC Universe a publié de toutes nouvelles images de l’épisode # 208 de Titans intitulé “Jericho” avec un nouveau regard sur Deathstroke d’Esai Morales.

Dans cette sélection de huit images, nous avons un premier aperçu du huitième épisode de la deuxième saison. En plus d’un nouveau regard sur Deathstroke, nous avons un aperçu de la suite de notre groupe de personnages après les événements de l’épisode de la semaine dernière.

“Jericho” devrait être diffusé sur DC Universe le vendredi 25 octobre. Vous pouvez lancer la galerie de nouvelles images en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison 2:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard “Dick” Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans le rôle de Garfield “Gar” Logan / Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne, alias Batman.

La saison deux de Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Nathaniel Brail

Faire tourner les choses à HH. Suivez-moi sur Twitter et Instagram @NateBrail