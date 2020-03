Captain Tsubasa: Rise of New Champion a une nouvelle bande-annonce épique

Captain Tsubasa: Ruse of New Champions a présenté une nouvelle bande-annonce donnez-nous un premier aperçu du mode histoire que le jeu aura. Et, comme de nombreux autres jeux vidéo inspirés des mangas et des anime, Captain Tsubasa aura un mode histoire qui ramènera à votre écran les moments les plus emblématiques et mémorables de la série. De plus, la nouvelle bande-annonce présente plus d’animations qui feront de chaque jeu une expérience mémorable, épique et pleine d’action.

Quiconque a vu les Super Champions comme un enfant (ou comme on dit maintenant, le capitaine Tsubasa) sait qu’ici, un fouet n’est rien. Et ce nouveau trailer de Captain Tsubasa: Rise of New Champions nous rappelle:

Captain Tsubasa: Rise of New Champions sera disponible courant 2020 pour PlayStation 4, Xbox One et PC.

D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, ce nouveau jeu de Captain Tsubasa sera ce que beaucoup attendaient la franchise depuis des années: des jeux fluides avec une caméra aérienne, des contrôles très similaires à ce que la FIFA nous offre et des animations épiques dans le tournage du objectif ennemi. Qu’attendez-vous de ce nouveau jeu Super Champions? Dites-le nous dans les commentaires.

