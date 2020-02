Captures d’écran fuite pour le remake de «Resident Evil 3», «Resident Evil Resistance»

Avant les avant-premières du prochain Resident Evil 3 remake et son jeu multijoueur asymétrique «pack-in», Resident Evil Resistance Il semble que quelqu’un a sauté le pistolet et a publié un tas de captures d’écran pour les deux jeux. Les aperçus des jeux devaient être autorisés ce mardi 25 février.

Les captures d’écran incluent également quelques dessins conceptuels, dont l’un de l’aspect actuel de Jill, ainsi que de nouveaux plans de Nemesis et des plans des cartes récemment annoncées pour Resistance.

Resident Evil 3 et Resident Evil Resistance devraient sortir sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 3 avril.

Captures d’écran de Resident Evil 3 Leaked