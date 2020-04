CAPUFE recommande les paiements avec TAG en kiosque

Mexico.- Les autorités de Federal Roads and Bridges (CAPUFE) et le ministère des Communications et des Transports (SCT) recommandent d’éviter les déplacements afin de ne pas propager le Covid-19.

De la même manière, ils ont suggéré aux utilisateurs que cette saison, ils voient la nécessité de parcourir les sections gérées par CAPUFE, d’utiliser le mode de paiement électronique avec TAG, pour éviter de manipuler des espèces et des contacts humains.

Le personnel d’exploitation des 133 espaces de collecte des sections gérées par CAPUFE a reçu du chlore pour désinfecter ses zones de travail, des gants en latex et du gel antibactérien.

Dans le prolongement des dispositions du Ministère des communications et des transports, du Ministère de la santé et du Cabinet du Président de la République, la CAPUFE continue de mener les actions nécessaires pour aider à limiter la propagation et la propagation de Covid-19.

Au besoin, CAPUFE dispose d’une équipe en alerte permanente pour ses soins, composée de 776 médecins et ambulanciers paramédicaux certifiés et de plus de 281 véhicules d’assistance dont des ambulances, des grues, des unités de signalisation dynamique et des unités de secours et d’assistance routière. services qui peuvent être demandés 24 heures sur 24 au numéro de téléphone 074.

Il est important de prendre en compte les recommandations avant de partir sur la route: vérifier l’état du véhicule, ne pas conduire après avoir consommé des boissons alcoolisées, ne pas utiliser d’appareils mobiles en conduisant, respecter les panneaux et s’assurer que tous les occupants portent leur ceinture de sécurité .

Seven24.mx

ebv