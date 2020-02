Car Jim Carrey met les paparazzis en alerte en révélant que rien de nu

Jim Carrey

Le comédien a dit que chaque fois qu’il le peut, il aime se baigner nu à l’aube.

Jim Carrey a mis les paparazzis en état d’alerte après avoir révélé qu’il aime se baigner nu à l’aube.

Le comédien a déclaré au magazine Parade qu’il aime quitter Hollywood chaque fois qu’il le peut et aller à Hawaï, où il fait du vélo et va à la plage sans être dérangé par les photographes ou les fans.

“Je me réveille à cinq heures du matin et je cours et je saute nue dans l’océan avant que tout le monde ne se lève”, révèle Jim. «Je suis un éclair, tu sais, et j’adore ça! Je pense que tout le monde devrait être nu d’une manière ou d’une autre, quelque part dans la nature. »