Cara Develigne revient à la guerre avec Justin Bieber: Pourquoi ne me débloquez-vous pas | Instagram

Visage Develigne commence une guerre sans quartier avec le chanteur controversé Justin Bieber et lui envoie un indice clair et dur.

Tout a commencé lorsque le mannequin a avoué que l’artiste, mariée à l’une de ses meilleures amies, Hailey Baldwin, a avoué à ses followers que l’interprète canadien l’avait bloquée sur le réseau social.

Il est apparu qu’après la dernière apparition Bieber dans le programme ‘The Late Late Show‘de James Corden, le chanteur a dû relever des défis qui lui ont été imposés dans la dynamique de l’émission, donc après avoir fait face au test Spill Your Guts ou Fill Your Guts dans lequel il doit répondre à une question gênante ou manger quelque chose d’étrange et Désagréable

Corden a offert à Justin plats très exotiques qui comprenaient un système reproducteur de taureau, que l’interprète “Yummi” a refusé de manger, donc il a dû répondre à une question sur les amis de sa femme, Hailey Bieber.

Corden a donné au chanteur trois options pour mentionner les trois meilleurs amis de sa femme, du rapport le plus élevé au plus faible, mais ce que Kendall Jenner, Gigi Hadid et Visage Develigne Ce sont eux qui ont été choisis par l’artiste.

Après les avoir mentionnés, il a souligné Kendall comme “un très bon ami des deux”, l’opposé de Gigi et Visage , qui a dit qu’il n’avait aucune relation.

Après avoir remarqué cette déclaration Visage Develigne Elle n’est pas restée silencieuse et a immédiatement répondu sur Instagram.

Le modèle a montré le chanteur partageant un vidéo dans lequel deux images d’elle apparaissent avec Justin dans lequel il indique clairement qu’avant qu’ils n’aient une relation, il n’était pas non plus d’accord avec ce test a écrit un message controversé accompagnant la vidéo qui disait ce qui suit:

Maintenant vs avant Si vous n’avez rien contre moi, alors pourquoi ne me déverrouillez-vous pas? Je t’aime @ haileybieber-il doit avoir mangé le membre viril du taureau.

.