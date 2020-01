Cardi B boeuf avec Trump Fan qui lui a dit qu’il voulait se présenter aux élections

Tout le monde n’était pas ravi des aspirations politiques de Cardi.



Cardi B a été impliqué dans une guerre des mots mardi au petit matin. Le rappeur a régulièrement parlé ouvertement de sujets politiques et a même interviewé Bernie Sanders l’année dernière, il n’est donc pas surprenant qu’elle ait exprimé son intérêt à rejoindre l’arène politique. “J’ai l’impression que si je retourne à l’école et que je me concentre, je peux faire partie du Congrès”, a tweeté le rappeur d’Invasion of Privacy. “J’ai des idées tellement folles qui ont du sens. J’ai juste besoin de quelques années d’école et je peux secouer la table.” Il y avait beaucoup de gens qui ont répondu aux aspirations politiques de Cardi, mais une femme, une actrice et partisane de Trump nommée Mindy Robinson a pris le temps de corriger sa grammaire.

Robinson a pris une capture d’écran du tweet de Cardi et a laissé son stylo rouge voler. Elle a changé le message de Cardi pour lire: “Je me sentais comme si je retournais à l’école et vraiment concentré je pourrais être voté au Congrès. J’ai tellement d’idées qui ont du sens. J’ai juste besoin de quelques années d’école et je peux secouer le table.” Robinson a ajouté qu’elle doute que Cardi ait des idées sensées et lui a dit qu’elle avait besoin de plus que quelques années pour retourner à l’école.

Le tweet du soutien de Trump est devenu viral et il n’a pas fallu longtemps à Cardi pour voir ses mots modifiés – et elle était moins que ravie. “Permettez-moi de vous dire quelque chose parce que chaque fois que je poste quelque chose de politique, je reçois des attaques de toutes sortes de fous. Si vous êtes un conservateur et si vous soutenez un parti opposé qui est OK (à moins que vous ne soyez raciste), nous pouvons avoir des débats amicaux ici. opinion … “Le rappeur a ajouté,” Et je vais exprimer les mines TOUTEFOIS ne m’essayez pas et ne prenez pas ma gentillesse pour la faiblesse. JE VIOLISE !!! Je n’aime pas vraiment être sur ce type de temps .Nous avons grandi! Cultivons-nous. Permet d’enseigner et d’apprendre. “

Elle ne reculait pas, alors Robinson a pris un autre coup verbal sur Cardi. “Je suis allée à l’université pour l’histoire américaine et la science politique, bien que pour être juste … même mon chat est plus qualifié pour se présenter au Congrès que Cardi B. 👌🏻”, a-t-elle tweeté. Cardi a également pris un autre coup en insultant le regard de Robinson. Découvrez leur échange ci-dessous.

