Cardi B cosigne une blague sur les coronavirus concernant les Dominicains

Alors que l’épidémie de coronavirus continue d’envoyer le monde dans une frénésie, Cardi B a décidé de faire la lumière sur la situation avec une blague visant son peuple dominicain.



Le coronavirus semble être tout ce dont tout le monde peut parler, au point que les gens sont allés jusqu’à faire des chansons sur l’épidémie de virus viral. La reine du rap Cardi B a décidé d’appeler l’un d’eux et a même jeté un coup léger à ses racines dominicaines dans le processus.

Prince Williams / Wireimage

“Pourquoi les Dominicains aiment ça”, a écrit Cardi en réaction à un clip de Yofrangel intitulé “Corona Virus”, qui est en fait un banger de Dembow complètement inspiré du coronavirus. Les faux EMT, les gommages médicaux et le masque chirurgical tendance font tous des camées tout au long du visuel de deux minutes, et c’était assez comique pour quelqu’un de créer un mème “No One Absolutely No One” à partir de tout ce que Cardi lui a partagé. 59,7 millions de followers. Son camarade dominicain Tahiry a accepté dans les commentaires, écrivant: «Nous remixons tout», tandis que sa sœur Hennessy Carolina a cosigné tout cela en écrivant que la chanson était «allumée». Est-ce que celui-ci pourrait être un futur hit Billboard Hot 100 en devenir, peut-être?

Le post de Peep Cardi B et la vidéo originale "Corona Virus" de Yofrangel ci-dessous

