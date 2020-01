Cardi B dit qu’elle pourrait se présenter au Congrès

Est-ce que Cardi B se présente aux élections?

Dans une série de tweets, la rappeuse «Press» a exprimé son désir de devenir politicienne. “Je pense que je veux être politicienne”, a-t-elle tweeté dimanche. «J’aime vraiment le gouvernement même si je ne suis pas d’accord avec le gouvernement.»

– iamcardib (@iamcardib) 12 janvier 2020

Après avoir regardé des documentaires sur la guerre, Cardi a été inspirée pour explorer ses aspirations politiques. «Comme si je regardais des documentaires de guerre. Peu importe le nombre d’armes dont dispose un pays, vous avez besoin de personnes! Comment essayez-vous d’aller contre un pays et de déclencher une guerre alors que ce pays manque de patriotisme? Je vois à peine des gens affirmer qu’ils AIMENT être américains », a-t-elle ajouté.

– iamcardib (@iamcardib) 12 janvier 2020

– iamcardib (@iamcardib) 12 janvier 2020

Elle a suivi des heures plus tard avec un autre tweet disant qu’elle pensait qu’elle pourrait se présenter au Congrès si elle retournait à l’école. “J’ai l’impression que si je retourne à l’école et que je me concentre, je peux faire partie du Congrès. J’ai vraiment trop d’idées qui ont du sens”, a déclaré Cardi. «J’ai juste besoin de quelques années d’école et je peux secouer la table.»

– iamcardib (@iamcardib) 13 janvier 2020

Ce n’est pas la première fois que Cardi partage un intérêt pour la politique. Elle a critiqué ouvertement le président Donald Trump sur les réseaux sociaux. L’année dernière, elle s’est entretenue avec le candidat démocrate à la présidentielle, le sénateur Bernie Sanders, pour une entrevue où ils ont discuté des problèmes auxquels sont confrontés les Américains aujourd’hui, notamment la violence policière, l’immigration et les soins de santé.

Elle a déjà l’approbation des partisans de Bernie. “Nous approuvons très tôt @iamcardib”, a tweeté le compte @ People4Bernie.

Avant de lancer sa campagne politique, Cardi devrait sortir son deuxième album. Elle a travaillé en studio sur le suivi très attendu de son premier album, Invasion of Privacy, qui a remporté un Grammy, et a récemment taquiné un nouveau morceau produit par Wheezy.

