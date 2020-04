Cardi B et Rah Ali sont de retour au cou sur Twitter

Même si cela fait des mois que nous n’avons rien entendu de Cardi B et Nicki Minaj, la querelle entre Bardi et Rah Ali continue.



La guerre entre Cardi B et Rah Ali se poursuit au milieu d’une pandémie. Plus tôt dans la journée, Cardi B et Rah Ali se sont lancés à nouveau sur les réseaux sociaux après que Cardi B ait appelé ItsOnSite pour avoir publié des tweets qu’elle a déjà clarifiés comme faux. “Je comprends que les chiennes ne m’aiment pas mais pour mettre un faux tweet entier sur moi essayant de démarrer Shìt”, a écrit Cardi.

Il n’a pas fallu longtemps à Rah Ali pour glisser dans les mentions de Cardi et affirmer que le rappeur la disséminait discrètement. Elle a ensuite évoqué les images récentes d’Offset cachant son téléphone pour devenir un peu plus irrespectueux. Il semble que tout le problème de Cardi ici n’était pas qu’ils publiaient à son sujet, mais plutôt qu’ils publiaient de faux contenus pour attiser le pot. Cardi a cependant ajouté: “Ne parlons pas des maris parce que je mettrai toute votre situation à feu.”

“Ouuu bébé, laisse-le faire. Ton ami boiteux a déjà TENTÉ cela, mon union est SOLIDE. Alors s’il te plait, donne ton meilleur coup, afin que je puisse te moquer complètement de toi,” dit Rah Ali en réponse, faisant référence à sa querelle avec Star Brim.

Bien que Cardi B ait ajouté que cela pourrait être géré dans les DM, la querelle a continué de se dérouler publiquement et les choses étaient encore plus désordonnées. Cardi a tweeté: “J’ai des reçus de vous et ainsi de suite dans ATL? Quoi qu’il en soit, comme je l’ai dit, je vous dis si vous voulez régler cela comme des femmes. Vous n’avez pas écrit, alors faites-vous cela pour attirer votre attention?”

Jetez un œil aux tweets ci-dessous.

