Cardi B & Offset montre son manoir nouvellement acheté: voir les clips

On dirait que Cardi B & Offset vient de déposer un sac sur une nouvelle maison. Et pas seulement une maison, mais un méga manoir d'après son apparence. La veille de Noël, Cardi & Offset ont fermé leur première maison ensemble, qui ont tous deux fait leur apparition sur les réseaux sociaux.

Toujours aussi heureuse, Cardi a partagé plusieurs clips sur IG Christmas Eve, disant que le couple recherchait depuis des années et a finalement fermé sa maison aujourd'hui.

"Heure de fermeture. @offsetyrn et moi avons chassé à la maison pendant les 2 dernières années avec notre agent immobilier @b_luxurious. Ce fut un roller coaster! Les maisons que @offsetyrn aimait il y avait toujours une pièce que je n'aimais pas sur laquelle nous ne pouvions pas nous entendre 😩 et quelques maisons que j'aimais @offsetyrn ont dit NON parce que les zones où elles se trouvaient ne sont pas bonnes. une maison mais avec une famille c'est un peu compliqué. Avec l'aide de @b_luxurious et Dieu NOUS AVONS OBTENU NOTRE MAISON !!!!! », écrit-elle sur IG.

Les détails exacts sont inconnus à l'époque, y compris ce qu'ils ont payé, mais il y a une gamme d'armes à feu qu'elle met en évidence dans l'une de ses vidéos. «OUI UNE RAGE AUX ARMES À FEU! OUI UNE GAMME DE PISTOLET !!!!! POW POW POW », elle a sous-titré le poste.

Ailleurs, la sensation du Bronx montre les chambres, la cour, la piscine et le garage, entre autres. Vérifiez tout (ci-dessous) et dites-nous ce que vous pensez qu'ils ont payé pour cela?

