Cardi B pense que les célébrités sont payées pour dire qu’elles ont le coronavirus

Cardi B a plus à dire sur le coronavirus.

Le rappeur franc s’est rendu sur Instagram Live samedi soir où elle a partagé sa propre théorie du complot sur l’épidémie de COVID-19.

Plusieurs célébrités se sont manifestées pour avoir un coronavirus, dont Tom Hanks et sa femme Rita Wilson, Idris Elba, Bravo’s Andy Cohen et Brooklyn Nets star Kevin Durant. Mais tout le monde n’a pas présenté de symptômes, ce qui a laissé perplexe Cardi.

“Disons si j’ai le coronavirus en ce moment. Comment suis-je censée savoir que je l’ai eue parce que parfois je me dis: «Si vous toussez, vous l’avez», a-t-elle dit. “Mais alors je vois ces basketteurs dire:” Ouais, j’ai le coronavirus, mais je n’ai pas de symptômes. “Alors, comment suis-je censé savoir quand je suis censé être testé pour ça? Y’all ni ** as joue avec moi. C’est mon problème ici. “

Les symptômes les plus courants de COVID-19 sont la fièvre, la fatigue et une toux sèche. Environ 80% des personnes atteintes du virus connaissent un cas bénin. “Je me sens bien, je n’ai jusqu’à présent aucun symptôme mais j’ai été isolé depuis que j’ai découvert mon exposition possible au virus”, a déclaré Elba après avoir révélé son diagnostic positif.

Lors de son IG Live, Cardi a également demandé si des célébrités étaient payées pour dire qu’elles avaient la maladie infectieuse. “Je commence à avoir l’impression que vous êtes tous des ni ** et que vous payez ni ** pour dire qu’ils l’ont obtenu”, a ajouté Cardi.

Et si les chèques sont effectivement coupés, Cardi veut participer. “Et si vous payez tous ni ** pour dire qu’ils l’ont obtenu, payez-moi aussi”, a-t-elle déclaré. “Bitch tryna être payé.”

Cardi, qui travaillait en studio sur son nouvel album, a également admis qu’elle voulait quitter la maison pour pouvoir subir une liposuccion. “Une chienne essaie de faire du lipo”, a-t-elle dit. “J’ai besoin de savoir quand cette merde va finir.”

La rappeuse «Press» est devenue virale avec sa diatribe sur le coronavirus. Sa vidéo a été remixée par DJ iMarkkeyz et transformée en une chanson, qui devrait maintenant faire ses débuts dans les charts Billboard. Cardi a également révélé que le coronavirus lui avait fait retarder la sortie de son nouveau single.