Cardi B poursuivi pour avoir agressé un garde de sécurité qui aurait violé sa vie privée

Cardi B est poursuivie par une gardienne de sécurité qui prétend l’avoir agressée, mais Cardi dit le contraire.

La femme, nommée Emani Ellis, a intenté un procès contre le rappeur vendredi à la Cour supérieure du comté de Los Angeles. Selon le procès, Ellis était au travail dans un bâtiment médical de Beverly Hills le 24 février 2018, lorsque l’incident s’est produit.

Dans les documents obtenus par TMZ, Ellis allègue que Cardi l’a frappée à la tête, au visage et au corps alors que Cardi sortait du bâtiment. Ellis prétend également que Cardi lui a craché dessus et utilisé des jurons et des insultes raciales.

Cardi venait de quitter le rendez-vous d’un médecin lorsque le gardien s’est approché d’elle pour essayer d’enregistrer une vidéo ou de la prendre en photo. Cardi, qui n’avait pas encore révélé sa grossesse, lui a demandé d’arrêter car elle ne voulait pas être enregistrée. Elle aurait été enceinte d’environ quatre mois de sa fille Kulture à l’époque.

C’est à ce moment que le gardien de sécurité s’est fâché et une dispute s’est ensuivie. Un membre du personnel du bâtiment aurait tenté d’interrompre leur combat, mais prétend que les choses ne sont jamais devenues physiques et qu’il n’y avait aucune insulte raciale.

Ellis allègue que Cardi “a ensuite utilisé son statut de célébrité pour la faire renvoyer de son emploi d’agent de sécurité”. Cependant, un représentant du bâtiment médical a déclaré que le médecin et le coordonnateur des patients de Cardi étaient ceux qui avaient appelé au licenciement d’Ellis parce qu’ils pensaient qu’elle avait violé la vie privée de Cardi.

Ellis poursuit Cardi pour agression, batterie et infliction de détresse émotionnelle.