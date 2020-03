Cardi B s’accroche au rôle grâce à la fille de Vin Diesel

Alors que la bande-annonce de Fast & Furious 9 continue à accumuler des vues et à battre des records, les fans comptent les jours pour un film qui servira de coup d’envoi non officiel pour la saison estivale. Vin Diesel? Vérifier. Tyrese? Vérifier. Michelle Rodriguez? Vérifier.

Nous pouvons également vérifier John Cena, Charlize Theron, Cardi B et Sung Kang, qui reviendront en tant que Han dans la franchise. La chute de la remorque F9 était un événement majeur qui comprenait des concerts de Ludacris et Cardi B.

Prêt à faire son prochain long métrage après Hustlers, Cardi B est excité pour les fans de la voir dans le film plein d’action. Mais il en va de même de la personne qui a cosigné son casting.

Cardi B | Kevin Mazur / . pour Universal Pictures

Vin Diesel révèle comment Cardi B a été choisi pour le rôle

Diesel s’est arrêté chez Jimmy Kimmel pour parler de la famille, de la F9 et de sa nouvelle gamme de cast. En octobre, il a été annoncé que Cardi B rejoindrait la famille Fast, et pour beaucoup, cela semble être un bon choix. Cependant, elle a été triée sur le volet par nul autre que la petite fille de Diesel.

Riant, il a dit: «Ma fille voulait un morceau de casting pour

arriver si Cardi B est dedans “, ajoutant qu’elle a fait la suggestion tout en

en écoutant le hit du rappeur “I Like it Like That”. Après avoir travaillé les choses

avec l’équipe de Cardi B, l’affaire a été conclue.

«F9» sera-t-il toujours publié dans les délais?

Au moment d’écrire ces lignes, le coronavirus a été déclaré mondial

pandémie, entraînant la fermeture ou le report d’entreprises, d’écoles et d’événements entiers

Activités. Hollywood n’est pas à l’abri de l’effet d’entraînement, avec certains films comme

comme No Time To Die repoussant leurs dates de sortie.

Bien sûr, la question de savoir si le F9 sortira toujours le 22 mai est en suspens. Diesel est déterminé à ce que l’émission se déroule comme prévu, et a récemment déclaré à USA Today que ce film tomberait à la date prévue. Il en va de même pour l’autre film qu’il produit et dans lequel il joue, Bloodshot.

«Nous avons plus que jamais besoin de films. Nous sommes déjà dans une période très intéressante où le cinéma et l’expérience cinématographique sont si menacés. Donc, oui, notez que nous allons nous présenter. “

«Fast & Furious 9» décrit comme «le meilleur»

Lorsque Cardi B et Vin Diesel ont partagé une vidéo célébrant le dernier jour du tournage de F9 à Londres, elle a dit qu’elle pensait que c’était “le meilleur”. F9 est très attendu dans le fandom et serait l’avant-dernier film de la franchise. La partie 10 sera censée être la dernière.

Après être devenu un énorme succès pour le box-office, Fast & Furious a atteint le niveau où il attire de grands noms à Hollywood, et cette fois-ci, le public pourra également voir Dame Helen Mirren faire une apparition. Les fantômes du passé Fast & Furious doivent revenir sous la forme de Han, Sean et Earl.

On pensait que Han était mort, mais la bande-annonce de F9 a révélé la torsion, de sorte que les fans apprendront comment il a survécu et quelles en sont les répercussions. Dans l’état actuel des choses, F9 est toujours attendu dans les salles le 22 mai.