Cardi B s'effondre en larmes sur les ravages de la quarantaine

Le fameux rappeur du Bronx Il ressent déjà les ravages de la fermeture en raison de la quarantaine mondiale et à cause de cela, Cardi B a fondu en larmes.

Après presque un mois de mise en quarantaine en raison de COVID-19, également connu sous le nom de Coronavirus, de nombreuses personnes sont déjà désespérées.

Bien qu’au départ Cardi B Tout a commencé avec ce qui serait un mème et une chanson en l’honneur du coronavirus.La vérité est qu’aujourd’hui nous manquons la vie quotidienne que nous menons tous dans le monde avant la pandémie.

L’interprète de “Rodéo” Il a partagé un Instagram Live où il mangeait une assiette de céréales tout en pleurant un peu le cœur brisé.

“Je ne devrais pas manger de céréales, je devrais être dans un restaurant en train de manger des sushis”, dit Cardi B en pleurant.

Il est rare que tout le monde reste en quarantaine encore plus lorsque nous étions habitués à faire diverses activités comme le rappeur, mais il est entre nos mains de mettre fin à la quarantaine bientôt précisément rester dans nos maisons, afin d’éviter plus d’infections par ce virus.

Bien que Cardi B Elle vit dans un manoir spectaculaire, elle est déjà désespérée de vouloir quitter sa maison, heureusement sa maison et le terrain où elle vit probablement est assez grand et peut mener diverses activités. Nous espérons que cette quarantaine se terminera bientôt et nous pourrons faire nos activités comme d’habitude. .

Le rappeur maintient une réputation au sein de l’industrie de la musique, se caractérise par personnalité assez expressive et très frappant non seulement pour sa personnalité mais pour son physique exquis.

Cardi B, amoureux des poses et des tenues suggestives pour les autres audacieux, Elle a porté son corps au maximum, surtout depuis qu’elle a eu une liposuccion et a eu son buste fixé plus tôt dans l’année, après l’accouchement.

La photo sur Instagram, que Cardi B n’a mise que “traiter”, Il a gagné près de 5 millions de fans dans les quelques heures suivant sa publication.

