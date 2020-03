Cardi B s’est excité parce que Laura Bozzo la connaît et la défend | Instagram

Laura Bozzo toujours a soutenu les femmes Si vous importez votre condition économique aussi longtemps que vous avez besoin de votre aide, c’est pourquoi Cardi B, en dépit d’être une célébrité célèbre, s’est excité parce que Bozzo la connaît et même la défend.

C’était dans un programme de “Le gros et la maigre“dans laquelle Laura a commencé à poser des questions sur les femmes, à commencer à parler de l’interprète de “Soyez prudent”.

C’est qu’il a mentionné que beaucoup de gens critiquer le passé des autres, peut-être plusieurs fois sans les connaître et sans savoir l’effort qu’une certaine amélioration apporte avec eux.

Une publication partagée de Cardib (@iamcardib) le 2 février 2020

«Que le passé condamne les gens, je ne pense pas. Je veux dire toutes les choses qui sont dites sur Cardi B, que s’il s’agissait de teibolera, ce n’est pas un exemple. Hé, pour être un joueur de télévision, vous devez être un artiste », a déclaré Bozzo.

Laura pense que l’interprète de “J’aime ça” C’est une femme qui a suffisamment lutté pour réaliser ses rêves, elle est un exemple de lutte, pour faire avancer sa famille, elle-même Il dit qu’il l’aime et l’admire beaucoup.

Pour cela, Cardi B a partagé avec enthousiasme sur son compte Twitter “Je ne peux pas croire que Mlle Laura me connaisse Cara hurlant de peur …….. PASSEZ LE FAUX!”.

En dessous de cette publication, vous pouvez voir une vidéo où il chante une partie de l’introduction de l’un des programmes de Bozzo, ce qui fait assez excité.

Je ne peux pas croire que Mlle Laura me connaisse …….. PASSEZ LE FAUX !!!

– iamcardib (@iamcardib)

7 mars 2020

Certains commentaires après cette publication conviennent que la phrase de Laura Bozzo c’est épique, et ils ont même été ajoutés plusieurs mèmes a propos.

Laura et Cardi B sont toutes les deux deux grandes femmes et des exemples solides à suivre, malgré les controverses dans lesquelles elles étaient autrefois impliquées, cela ne lui enlève pas sa valeur en tant que femme forte avec un grand cœur et une faim du monde.

