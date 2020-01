Cardi B veut se présenter aux élections; «Je Deadass ont trop d’idées qui font sens»

À une époque d’agitation politique, la chanteuse et rappeuse Cardi B veut jeter son chapeau sur le ring. La femme de 27 ans s’est déjà fait un nom dans l’industrie de la musique. Elle a commencé à devenir célèbre en 2015 lorsqu’elle était dans l’émission de télé-réalité Love & Hip Hop: New York. Mais, elle a surpris les fans lorsqu’elle a choisi de quitter la série en 2017 en faveur de poursuivre sa carrière de rap. Ce qui était considéré comme un geste stupide par beaucoup à l’époque est maintenant considéré comme l’une des meilleures décisions de sa vie.

À seulement 27 ans, Cardi B a remporté un énorme succès. Son premier album solo, Invasion of Privacy a fait ses débuts au numéro un au sommet du Billboard 200 et est également certifié triple platine. L’album a également remporté un Grammy Award du meilleur album de rap. Mais, malgré tout le succès et les éloges du rappeur «Bodak Yellow» dans l’industrie de la musique, elle se tourne de nos jours vers un domaine complètement différent. La chanteuse a récemment dévoilé ses aspirations à poursuivre potentiellement une carrière politique.

Cardi B veut être politicien

Le 12 janvier 2020, Cardi B a visité sa page Twitter pour partager ses réflexions avec ses millions de fans. Elle a admis qu’elle ne soutenait pas vraiment le gouvernement actuel, mais qu’elle aimait beaucoup le gouvernement en général. «Je pense que je veux être un politicien. J’aime vraiment le gouvernement même si je ne suis pas d’accord avec le gouvernement, [sic]»A avoué le rappeur« Presse ». La jeune maman a ensuite partagé qu’elle aimait regarder des documentaires sur la guerre et qu’elle avait fait des découvertes révélatrices en les regardant.

Le rappeur Bodak Yellow révèle de nouveaux objectifs sur Twitter

«Comme si je regardais des documentaires sur la guerre. Peu importe le nombre d’armes dont dispose un pays, vous avez besoin de personnes! Comment essayez-vous d’aller contre un pays et de déclencher une guerre quand ce pays manque de patriotisme? Je vois à peine des gens affirmer qu’ils AIMENT être américains », a expliqué le rappeur, évoquant certains des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre climat politique actuel, y compris une possible guerre avec l’Iran. Cardi B a également tweeté qu’elle avait plus de réflexions sur la question, mais estimait qu’elles seraient mieux exprimées par vidéo plutôt que par tweets. «Je vais devoir expliquer beaucoup de choses donc je vais devoir faire une vidéo ou un live en parler… Alors imma reviens à mes deux derniers tweets un autre jour. Imma en parlera un autre jour », a promis l’artiste Invasion of Privacy.

Un nouvel âge pour Cardi B?

Avant de signer, elle a révélé son plan d’action pour atteindre cet objectif. Cardi B a partagé que poursuivre ses études serait la première étape pour réaliser son nouveau rêve. «J’ai l’impression que si je retourne à l’école et que je me concentre, je peux faire partie du Congrès. J’en ai tellement [sic] des idées qui ont du sens. J’ai juste besoin de quelques années d’école et je peux secouer la table », a admis le joueur de 27 ans. À une époque où Kim Kardashian essayait de devenir avocate et Donald Trump à la Maison Blanche, nous ne voyons pas pourquoi Cardi B ne pourrait pas atteindre son objectif de devenir membre du Congrès. Seul le temps nous dira à quel point elle veut faire de cet objectif une réalité.