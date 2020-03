Cardi B’s Single Delayed Over Coronavirus

Les fans devront attendre un peu plus longtemps pour le nouveau single de Cardi B.

La piste très attendue a été suspendue en raison des préoccupations entourant la pandémie de coronavirus qui a touché tout, de la NBA à Coachella.

“Où est le single?!?” un fan lui a demandé à quoi elle a répondu: “C’est un retard dû au virus.”

La gagnante d’un Grammy avait précédemment exprimé sa crainte face à l’impact de l’épidémie de coronavirus. “Je ne vais pas jouer devant. Une chienne a peur, j’ai un peu peur », a admis Cardi en faisant les cent pas dans son vestiaire. “La merde m’a fait paniquer, et beaucoup d’entre vous, les putes, pensent que c’est une blague … mais cette merde là, juste parce que vous y êtes immunisé, devinez quoi? Ta poche n’est pas, salope, parce que beaucoup de merde vient de Motherfu ** en Chine, salope. ”

Dans une vidéo ultérieure, elle a même menacé de déménager en Antarctique. “Arrêtons de jouer. Est-ce que cette merde de coronavirus ressemblera à une merde de quelques semaines ou à une merde de quelques mois? Faites-le moi savoir afin que je puisse commencer motherfu ** dans ‘rackin’ up sur les aliments et Monclers afin qu’une chienne puisse passer à motherfu ** dans ‘Antarctique, salope », a-t-elle déclaré tout en appliquant un désinfectant pour les mains. «Je pensais vraiment à déménager dans les îles, mais la merde est du Motherfu ** en cours de diffusion. Je sais que personne ne va là-haut, mais je le suis, salope. “

Cardi a travaillé dur sur le suivi tant attendu de son premier Invasion of Privacy. Le mois dernier, elle a taquiné un extrait de 8 secondes d’une nouvelle piste. “Ayyyyy a mis un peu de respect sur mon nom, je ne vous ai rien apporté mais des flammes, je vais recommencer!” a tweeté Cardi.

On ne sait pas comment le délai unique affectera le déploiement de son album, mais le projet est presque terminé. “J’ai mes chansons cool, calmes et rassemblées, il me manque juste quelques autres succès de club”, a-t-elle récemment déclaré à Baller Alert. “Mais nous y arrivons.”

L’album, provisoirement intitulé Tiger Woods, suit Invasion of Privacy de 2018, qui est le premier album le plus long d’une femme rappeuse de l’histoire, ayant passé 100 semaines sur le Billboard 200.