– Carina Ricco parle du triste au revoir à Eduardo Palomo

Carina Ricco, veuve de l’acteur Eduardo Palomo, a ouvert son cœur pour parler du triste adieu à l’acteur, décédé en 2003, et qu’il considérait comme le grand amour de sa vie.

La Mexicaine a raconté l’impact du départ de l’acteur sur la vie de ses deux enfants, Fiona y Luca Palomo.

Seize ans se sont écoulés depuis la mort du célèbre feuilleton mexicain, mais pour Ricco, se souvenir de le revivre. La veuve d’Eduardo Palomo a revécu les souvenirs de son partenaire de toujours dans une interview émotionnelle lors du programme du journaliste mexicain Mara Patricia Castañeda.

Photo: Mezcalent

La chanteuse de 52 ans a ouvert son cœur pour révéler comment elle a vécu la mort de l’acteur et comment sa vie de famille l’a aidée à avancer après la mort. Ricco a révélé qu’il avait cessé de croire à l’amour lorsque la tragédie s’est produite, “Si je n’avais pas eu Fiona et Luca, je ne sais pas si j’aurais enduré”, a-t-il déclaré.

La vie de son mari s’est éteinte du jour au lendemain, après que l’acteur de 41 ans est décédé d’une crise cardiaque inattendue, malgré cela, Carina a appris à vivre avec son absence, mais c’est quelque chose de la qui ne sait pas s’il va récupérer.

«Ce n’est pas surmonté car ce n’est pas une course d’obstacles. La chose la plus difficile à croire à nouveau en l’amour et que tout est possible “, a-t-il dit.

Photo: Mezcalent

L’actrice a également perdu l’illusion de sentir que l’amour ne peut ramener personne, ni le faire rester, alors que la vie a déjà établi ses plans. “J’étais là, je l’ai attrapé, je lui ai pris la main et il est parti”, a-t-il dit, la voix un peu sèche.

“Ma plus grande angoisse était, comment vais-je élever Fiona et Luca si je n’y crois plus?”, Se souvient l’artiste, toujours avec une douleur dans l’âme.

La perte de Palomo ne l’a pas seulement dévastée, elle a également touché ses petits, alors âgés de 5 et 3 ans. Carina a assuré que la personnalité et le comportement de ses enfants avaient changé depuis qu’elle n’avait plus son père avec eux.

“Fiona a deux ans quand elle dit qu’ils ont été effacés, comme il y a beaucoup de douleur et que Luca, d’être super doux, est soudainement devenu en colère contre la vie, il était en colère”, a déclaré l’actrice.

Photo: Mezcalent

La jeune maman s’est rendu compte qu’elle n’avait que deux options, descendre ou se lever fortement pour guider sa petite famille et continuer avec ce qu’elle et Eduardo avaient toujours cru.

La Mexicaine a réalisé que ce n’était qu’avec amour, avec lumière, grandeur et avec les souvenirs qu’elle chérissait avant que sa vie prenne un sens qu’elle n’attendait pas, qu’elle pouvait prendre la deuxième option. Cependant, ce n’était pas facile, mais il a pu aller de l’avant.

“Cela m’inspire toujours. Parfois, quand je ne sais pas quoi faire, je pense, que ferait la maigre? », A déclaré Carina avec enthousiasme, car pour elle, Eduardo sera toujours présent dans son cœur.

Photo: Mezcalent

