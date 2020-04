Caritas Mexique soutient les personnes aux ressources limitées

Mexico.- Le Front national pour la famille invité à rejoindre la campagne “Life Ahead, Stay at Home” via la plateforme numérique Frentenacional.mx

Cette initiative de soutien en période de quarantaine par Covid-19 contient des informations et des outils pour reconnaître les opportunités de vie familiale pendant la pandémie mondiale.

Rodrigo Iván Cortés, président du Front national pour la famille, a estimé que l’appel à «rester à la maison» ouvrait une belle opportunité de grandir en famille et de profiter de ce temps ensemble.

Dans ce scénario, le réseau Front for the Family met toute son équipe à disposition pour aider les autres et promouvoir la culture de la vie.

Dans un sens, il a reconnu que la mise en quarantaine comporte également des risques liés à la violence familiale et aux personnes qui encouragent l’avortement.

Cela peut vous intéresser Féliciter Steps for Life au gouvernement du CDMX pour la suspension des avortements en cas d’urgence

“Les personnes qui promeuvent la culture de la mort profitent de l’avortement et le promeuvent”, c’est pourquoi le Front pour la famille s’est donné pour mission de lutter contre ces campagnes avec un service de prise en charge des femmes enceintes ou vulnérables.

“Les femmes ne sont pas seules. Ils peuvent appeler le numéro: 5536778518 du Front pour la famille et recevoir des soins spécialisés », a déclaré Rodrigo Iván Cortés.

Cela peut vous intéresser La famille est l’institution la plus importante

De même, il a expliqué que le confinement accroît les tensions dues à une plus grande coexistence, à la réduction des revenus, ce qui peut augmenter le stress dans l’environnement.

Un répertoire des institutions pouvant aider les familles en quarantaine est mis à disposition sur la plateforme numérique Frentenacional.mx.

Par exemple, à Puebla, le projet «Food without Borders» fournit des garde-manger aux personnes touchées par Covid-19.

Seven24.mx

ebv