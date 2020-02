Carl Lumbly pour jouer dans “ Le faucon et le soldat d’hiver ” de Marvel

La prochaine série Disney + Original, Marvel’s The Falcon and the Winter Soldier est actuellement en tournage à Atlanta et selon Deadline, la série a ajouté Carl Lumbly au casting.

Carl Lumbly a déjà joué dans de nombreuses séries télévisées, notamment This Is Us, NCIS: Los Angeles, Cagney & Lacey et plusieurs émissions de bandes dessinées de DC telles que Supergirl et la série animée de la Justice League.

On ne sait pas quel personnage Carl Lumbly jouera, en supposant que ce soit le père de Sam Wilson ou Isiah Bradley, qui était connu sous le nom de “Black Captain America”. Dans les bandes dessinées, Isiah Bradley faisait partie d’une première expérience de sérum de super-soldat testée sur des hommes afro-américains dans le but de reproduire la formule perdue après avoir été utilisée pour transformer Steve Rogers en Captain America. Le personnage a été introduit dans la série de bandes dessinées de 2003 Vérité: rouge, blanc et noir. Il est également le grand-père du jeune Avenger, “The Patriot”.

Le Falcon et le soldat d’hiver arriveront à Disney + en août 2020.

Pensez-vous que Carl Lumbly jouera Isiah Bradley?

