Carl Radke raconte comment il est devenu ami avec le casting d’origine

Cark Radke, membre de la distribution originale de Summer House, a récemment partagé comment il n’était pas seulement devenu ami avec la distribution originale. Il a également révélé comment il avait rejoint l’émission Bravo.

Cristina Gibson, Carl Radke, Lindsay Hubbard, Kyle Cooke, Jaclyn Shuman, Stephen McGee, Ashley Wirkus, Lauren Wirkus, Everett Weston | Virginia Sherwood / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Radke a expliqué comment il était assistant de production dans des émissions de télévision comme Criminal Minds et se promenait dans sa carrière. Il a essayé le théâtre et le mannequinat alors qu’il vivait à Los Angeles. Mais a déclaré qu’il était privé de ses droits par l’industrie. Il est retourné dans l’est pour vendre des fournitures dentaires à Newport Beach. “De là, cela m’a amené à New York”, a-t-il déclaré dans le podcast Out in the Wild. «Je gagnais de l’argent et j’allais aux Hamptons.»

Il a dit qu’il aimait les ventes et qu’il appréciait l’argent fourni avec le travail. «Je gagnais bien plus de 300 000 $ par an», révèle-t-il. «Et j’allais aux Hamptons et je faisais la fête.» Alors, comment a-t-il finalement réussi à se connecter avec le reste du casting et à se retrouver dans le spectacle Bravo?

Tout a commencé avec Everett Weston

Il vivait la grande vie, suspendu dans les Hamptons, où il a rencontré Kyle Cooke. “Le premier souvenir que Kyle, si vous l’avez jamais vu sur le podcast, vous dira qu’il m’a vu à cet endroit de la journée, et j’avais un six litres de rosé”, se souvient-il. “Il était au Surf Lodge.”

«Donc j’étais exactement ce qu’ils appellent le paon. Je faisais juste la fête. J’avais de l’argent, je m’en fichais », poursuit Radke. Il ajoute: «Je vivais ma vie. J’ai rencontré Kyle et j’ai rencontré les Wirkus, j’ai rencontré Lindsay [Hubbard]. ” Il ajoute qu’il connaissait également Everett Weston.

«Et rapidement une autre année presque, je me faisais nettoyer les dents par mon dentiste», se souvient-il. «C’est un bon ami. Mais il était aussi un ami d’Everett. Dans le fauteuil dentaire, en train de me nettoyer les dents, il a dit: “Hé, ton pote Everett a une émission sur Bravo.” Et je me suis littéralement dit: “Qu’est-ce que c’est que ce f ** k?” ”

Bravo était sur le point de commencer le tournage de «Summer House»

Radke raconte que les producteurs étaient sur le point de commencer le tournage de la première saison. «J’envoie un courriel à Everett après le rendez-vous», dit-il. «J’ai dit:« Salut, bravo pour la série. De quoi s’agit-il? “Il répond à Kyle sur la réponse et dit:” Hé, nous recherchons un autre gars. “”

“Et je me dis” Cool. Mettez mon nom dans le chapeau. »C’était il y a quatre ans», ajoute Radke. “Everett n’est plus là et Kyle et moi sommes fondamentalement les deux seuls gars qui restent dans la série.” Il se souvient que la distribution originale était Weston et Cooke. «Mais encore une fois, vous devez vous rappeler que c’était un groupe d’amis. Comme s’ils voulaient une équipe de gens qui se connaissaient tous. »

Il dit qu’il y avait «un autre mec» qui a été commis mais a abandonné. Mais c’est à ce moment-là que le reste des acteurs originaux s’est mis en place. Radke a déclaré au cours de la première saison qu’il voulait «emballer mes s ** t et partir. Par exemple, «nous ne savons pas ce que nous faisons là-bas. C’est fou. »» Ajoutant qu’il y avait des caméras partout, y compris dans la chambre. “Il y a des microphones dans les têtes de lit”, partage Radke. Aussi, même dans les arbres qui entourent la propriété.

Radke dit: «Il n’y a aucune émission sur Bravo comme notre émission. Il n’y a pas d’émissions sur la télé réalité comme la nôtre. ” Il dit que même avec les nouvelles personnes, ils traînent tous ensemble. Radke a également déclaré qu’il avait été licencié de son emploi dentaire à cause du spectacle. «La première saison que nous avons filmée tout l’été», dit-il. “L’émission n’est pas diffusée avant janvier.” Il avait le sentiment qu’il pourrait être renvoyé après la sortie de la bande-annonce.

Summer House est diffusée mercredi soir à 9 / 8c sur Bravo.